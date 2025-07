Τομ Κρουζ – Άνα ντε Άρμας: Στα τέλη του καλοκαιριού ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας “Deeper”

Ύστερα από μήνες έντονης φημολογίας, το φιλόδοξο κινηματογραφικό πρότζεκτ “Deeper” μπαίνει επίσημα σε τροχιά υλοποίησης, με τον Τομ Κρουζ και την Άνα ντε Άρμας στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Νταγκ Λάιμαν. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του καλοκαιριού, με την ταινία να υπόσχεται ένα σκοτεινό, υποβρύχιο υπερφυσικό θρίλερ υψηλών προδιαγραφών. Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία του Κρουζ με τον Λάιμαν, έπειτα από τα “Edge of Tomorrow” και “American Made”. Η νέα τους σύμπραξη αφορά έναν πρώην αστροναύτη που αναλαμβάνει να εξερευνήσει ένα αχαρτογράφητο ρήγμα στον βυθό του ωκεανού, εκεί όπου παραμονεύει μια ανεξήγητη και δυνητικά θανάσιμη δύναμη. Το αρχικό σενάριο είχε γραφτεί το 2016 από τον Μαξ Λάντις, αλλά έλαβε τελική μορφή από τον Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, στενό συνεργάτη του Κρουζ και σεναριογράφο πολλών ταινιών “Mission: Impossible”. Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της παραγωγής αγγίζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το “Deeper” μία από τις πιο δαπανηρές ταινίες στην καριέρα του Κρουζ.

Πριν καταλήξει στο σημερινό του σχήμα, το πρότζεκτ πέρασε από διάφορες φάσεις, με πιθανά ονόματα για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη σκηνοθεσία να περιλαμβάνουν τους Ίντρις Έλμπα, Μπράντλεϊ Κούπερ, Γκαλ Γκαντότ και τους σκηνοθέτες Κόρνελ Μούντρουτσο και Μπαλτάσαρ Κορμακούρ. Τόσο ο Κρουζ όσο και η ντε Άρμας έχουν ξεκινήσει ειδική εκπαίδευση για τις εξαιρετικά απαιτητικές υποβρύχιες σκηνές της ταινίας, γεγονός που προετοιμάζει το κοινό για μία ιδιαίτερα φιλόδοξη κινηματογραφική εμπειρία. Όπως αναφέρει το World of Reel, το “Deeper” θα είναι η επόμενη ταινία του Κρουζ μετά το “Mission: Impossible – The Final Reckoning” και θα προηγηθεί της επερχόμενης, άτιτλης κωμωδίας του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

