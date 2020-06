Ιταλικό κοινοβούλιο: Απομάκρυναν βουλευτή από τα έδρανα που έβριζε συναδέλφους του (vid)

Ιταλικό κοινοβούλιο: Ο Βιτόριο Σγκάρμπι, που έχει μακρά πολιτική πορεία κυρίως στο κόμμα Forza Italia του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είναι γνωστός για τα δημόσια ξεσπάσματά του, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών talk show. Έχει καταδικαστεί πολλάκις για συκοφαντία και στη σημερινή συνεδρίαση έστρεψε τα βέλη του εναντίον των δικαστικών, έναν από τους αγαπημένους στόχους του, συγκρίνοντας ορισμένους εισαγγελείς με γκάνγκστερ.

Είναι ένας ευέξαπτος Ιταλός βουλευτής και σήμερα απομακρύνθηκε «σηκωτός» εκτός του ιταλικού κοινοβουλίου, αφότου άρχισε να εκτοξεύει προσβολές εναντίον συναδέλφων του. Η πρόεδρος του κοινοβουλίου τον επανέφερε στην τάξη, ωστόσο ο Βιτόριο Σγκάρμπι συνέχισε να εκτοξεύει προσβολές εναντίον της και εναντίον μιας άλλης βουλευτίνας, προτού υπάλληλοι του σώματος τον μεταφέρουν “σηκωτό” εκτός της αίθουσας, ενώ συνάδελφοί του φώναζαν “ντροπή”. Το βίντεο με το επεισόδιο αναρτήθηκε στις κεντρικές σελίδες ιστότοπων ιταλικών εφημερίδων και έγινε viral μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Beautifully cringy scenes from the Italian parliament who had a blast today when Vittorio Sgarbi was forcefully dragged out.

Social distancing, who is she? We don’t know her! 👀👀 pic.twitter.com/0NxCIb9tbH

