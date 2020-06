Λίβερπουλ – μεταγραφές: Ο ανιψιός του θρύλου

Λίβερπουλ – μεταγραφές: Στην Αγγλία η αγωνιστική ανέλιξη παικτών από τις υποδομές στην ανδρών δεν είναι φετίχ. Ούτε καν στους πιο μεγάλους συλλόγους. Το αυτό ισχύει και για τη Λίβερπουλ. Στην οποία μόλις προχθές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο ένας 17χρονος. Το ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα πως ο πιτσιρικάς Όουεν Μπεκ έβαλε …μελάνι στο χαρτί και ανήκει πια στην οικογένεια των επαγγελματιών παικτών των ρεντς.

Κι ως εδώ τίποτε από τα παραπάνω δεν μοιάζει με είδηση ικανή να πιάνει τόπο. Οχι σε έντυπο, μα ούτε και σε ηλεκτρονικό Μέσο όπου ο χώρος είναι ανεξάντλητος. Ο λόγος για τον οποίο ο νεαρός μπεκ έγινες είδηση είναι ένας. Είναι Ουαλός και είναι ο ανιψιός του εμβληματικού πρώτου σκόρερ της Λίβερπουλ, του θρυλικού Ίαν Ρας!

Ο νεαρός Μπεκ παίζει αριστερός μπακ και βρίσκεται στο κλαμπ κοντά μια πενταετία. Στη φετινή σεζόν ήταν απολαυστικός με την U17 της Λίβερπουλ, ενω έχει μεγάλες εμφανίσεις και στις μικρές εθνικές της Ουαλίας!

Ο θείος του, ο Ιαν Ρας, είναι ο ιστορικός τοπ σκόρερ της Λίβερπουλ με 346 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Θεωρείται ένας εκ των κορυφαίο άσων της Λίβερπουλ όλων των εποχών. Ο Ουαλός βετεράνος με την εθνική της χώρας του έχει 73 εμφανίσεις και 28 γκολ.

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Μπεκ:

Owen Beck has signed his first professional contract with the Reds 🙌🔴

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 10, 2020