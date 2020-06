Φλόιντ θάνατος – Αμερική: Ένωσε αιώνιους αντιπάλους

Φλόιντ θάνατος – Αμερική: Oι δυο εταιρείες κολοσσοί στο χώρο της αθλητικής ένδυσης, άφησαν στην άκρη τον ανταγωνισμό και ενώθηκαν στη μνήμη του George Floyd, του 46χρονου αφροαμερικανού άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομική βία κατά τη διαδικασία προσαγωγής του, κάτι που πυροδότησε τσουνάμι διαδηλώσεων, αναταραχών και αντιδράσεων στις ΗΠΑ, όχι μόνο από απλούς πολίτες αλλά και από πλήθος επωνύμων.

To πιο γνωστό ίσως σλόγκαν στην ιστορία της διαφήμισης, το «Just Do It» άλλαξε για μια φορά και ο λόγος δεν ήταν άλλος από την δολοφονία του George Floyd: και πραγματικά άξιζε τον κόπο. Έγινε λοιπόν «Don’t Do It» θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προβληματίσει την κοινή γνώμη σχετικά με το θέμα του ρατσισμού που υφίσταται στις ΗΠΑ κατά των μαύρων το οποίο είναι ακόμα έντονο όσο κι αν εθελοτυφλούν κάποιοι.

Φλόιντ θάνατος – Αμερική: Οι δυο αιώνιοι αντίπαλοι έβαλαν στην άκρη τα συμφέροντά τους για πρώτη φορά στην ιστορία

Στο όνομα λοιπόν του George Floyd, ενός ανθρώπου που με τον άδικο θάνατό του έγινε σύμβολο κατά του ρατσισμού, οι δυο κατασκευάστριες εταιρείες αθλητικών ειδών έβαλαν στην άκρη τις διαφορές τους και προχώρησαν σε μια άτυπη ιστορική συμφωνία: «Για μια φορά, ‘Don’t Do It’ . Μην παριστάνεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική» είπε η Nike, αντιστρέφοντας τη φράση σήμα κατατεθέν της, δηλαδή «Just Do It» που σημαίνει «Απλώς κάνε το» και η Adidas κάνει retweet το συγκεκριμένο μήνυμα.

Το απλό αλλά βαθύ και συγκινητικό μήνυμα της Nike- η προσθήκη της Adidas

«Μην αγνοείς τον ρατσισμό. Μην ανέχεσαι να μας παίρνουν ζωές αθώων. Μη βρίσκεις δικαιολογίες. Μην παριστάνεις ότι αυτό δεν σε αφορά», αναφέρει το διαφημιστικό video της Nike που έχει διάρκεια ενός λεπτού και ένα απλό κείμενο με λευκή γραμματοσειρά σε μαύρο φόντο προβάλλεται αργά στην οθόνη με μουσική υπόκρουση ένα κομμάτι στο πιάνο. Η Adidas το αναπαράγει στο δικό της λογαριασμό στο Twitter, προσθέτοντας στη λεζάντα «Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τα πράγματα».

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

