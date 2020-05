Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Περιπολικό παρασύρει διαδηλωτές, τρομακτικό βίντεο

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Έρευνα για ένα τρομακτικό βίντεο, το οποίο δείχνει περιπολικό να παρασύρει διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, έχει ξεκινήσει η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Στα πλάνα, που αναρτήθηκαν στο Twitter και έκτοτε έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, το τζιπ της αστυνομίας εμφανίζεται σταματημένο μπροστά από οδόφραγμα που είχε τοποθετηθεί στο σημείο για να συγκρατήσει τους διαδηλωτές. Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους πετούν αντικείμενα προς το τζιπ, ο οδηγός του οποίου κάποια στιγμή ξεκινά, παρασύρει το οδόφραγμα και διαδηλωτές. Στο βίντεο, διάρκειας 27 δευτερολέπτων, ακούγονται οι φωνές των διαδηλωτών και στη συνέχεια ένας άνθρωπος πηδάει στο καπό του οχήματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν υπήρξαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Το βίντεο αυτό, που αναπαράγεται από αμερικανικά ΜΜΕ, αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί ανάμεσα στην αστυνομία και τους ανθρώπους που έχουν ορκιστεί να προστατεύουν. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, είπε πως το περιστατικό διερευνάται αλλά έσπευσε να συμπληρώσει πως ενδεχομένως οι αστυνομικοί να μην είχαν άλλη επιλογή. Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες ημέρες λόγω της δολοφονίας ενός μαύρου πολίτη – του Τζορτζ Φλόιντ- από λευκό αστυνομικό.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν και το Σάββατο στους δρόμους 30 και πλέον πόλεων ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν βίαια επεισόδια. Μάλιστα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές 25 πόλεων προχώρησαν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να περιορίσουν τα επεισόδια.

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Αστυνομικοί επιτέθηκαν στον ηθοποιό Τζον Κιούζακ

Αστυνομικοί επιτέθηκαν στον ηθοποιό Τζον Κιούζακ την ώρα που βιντεοσκοπούσε τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στο Σικάγο για τη δολοφονία του Φλόιντ. Ο γνωστός ηθοποιός όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί του χρησιμοποιούν τα social media για να καταδείξουν την οργή των διαδηλωτών αλλά και την υπέρμετρη βία απο την πλευρά της αστυνομίας. Όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter “δεν άρεσε στους αστυνομικούς οτι βιντεοσκοπούσα ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο και ήρθαν κατά πάνω μου με γκλομπς. Χτύπησαν τη μοτοσικλέτα μου”.

Κατά τον ίδιο, τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού ενώ σε άλλο tweet καταφέρεται εναντίον του Τραμπ αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Θα με εξέπληττε αν αυτό κρατήσει μία ή δύο μέρες. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή του τέλους της μισητής εποχής Τραμπ. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει η αίσθηση ότι πολλά κύματα οργής οδηγούνται σε μία κορύφωση”.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Would be very surprised if this is a one or two day event / this may well be the beginning of end of trump loathsome era – thank god -feels like many streams of outrage coming to a head- a wave peaking -Chicsgo scene was about getting to trump tower most of day — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Σε άλλο τουίτ ο Κιούζακ δεσμεύεται να “κλωτσήσει τον μισητό ναζιστικό κ@λο του Τραμπ, έξω από τον Λευκό Οίκο και από εκεί στην φυλακή”

Trump can’t win- people refuse to hate one another – to serve corporate masters – we will kick trumps-loathsome nazi ass out of the White House and into prison – pic.twitter.com/rGzJ2hjx5f — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Διαδηλώσεις ΗΠΑ – Τζορτζ Φλόιντ: Αρκετά περιστατικά

Δεν σταμάτησαν εκεί όμως οι τραυματισμοί. Δύο μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του Reuters τραυματίστηκαν από σφαίρες καλυμμένες από καουτσούκ την ώρα που κάλυπταν τις ταραχές. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα) όταν τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολις. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος περίπου 500 ανθρώπων στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε ο εικονολήπτης Χούλιο- Σέζαρ Τσάβες, ένας αστυνομικός σημαδεύει απευθείας εναντίον του, την ώρα που η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

«Ένας αστυνομικός τον οποίο τραβώ με την κάμερα στρέφεται προς το μέρος μου και με σημαδεύει με το όπλο του που ρίχνει πλαστικές σφαίρες», δήλωσε ο Τσάβες.

Just been detained and searched by #Minneapolis Police. They cuffed my cameraman and our security but were respectful and have now let us go @9NewsAUS pic.twitter.com/8ZYDk0D8gq — Tim Arvier (@TimArvier9) May 31, 2020

Τα σημάδια στο σώμα

Λίγα λεπτά αργότερα τόσο ο Τσάβες όσο και ο Ρόντνεϊ Σιούαρντ, σύμβουλος ασφαλείας του Reuters, τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες όταν βρίσκονταν σε ένα κοντινό βενζινάδικο όπου αναζήτησαν καταφύγιο. Στο βίντεο που τράβηξε ο Τσάβες την ώρα που έτρεχαν για να βρουν ένα ασφαλές σημείο ακούγονται πυροβολισμοί και ο Σιούαρντ φωνάζει «με χτύπησαν στο πρόσωπο με πλαστική σφαίρα». Αργότερα φαίνεται ο Σιούαρντ να λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες για ένα βαθύ τραύμα κάτω από το αριστερό του μάτι. Και οι δύο άνδρες φέρουν τραύματα στα χέρια τους, ενώ ο Τσάβες έχει χτυπηθεί και στον σβέρκο.

Tonight I was shot in the arm and the back of my neck with rubber bullets in the middle of covering the Minneapolis protests. My security advisor was shot in the face; his gas mask protected him. Here’s what happened: https://t.co/fwwVLAxFIY Here’s what it looks like: pic.twitter.com/UwSBqpHv5N — Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020

My security advisor and I were shot with rubber bullets tonight. He had PRESS labeled clearly and visibly on his bulletproof vest Before being shot, at a separate incident, I was directly aimed at. I took cover https://t.co/HYYwN4Pkka pic.twitter.com/6HwxXiyWQ1 — Julio-César Chávez (@JulioCesrChavez) May 31, 2020

Περίπου 10 καταγγελίες

Ένας μαύρος δημοσιογράφος του CNN συνελήφθη ζωντανά στον αέρα την ώρα που κάλυπτε τις κινητοποιήσεις στη Μινεάπολις την Παρασκευή. Επίσης την Παρασκευή στο Λούισβιλ του Κεντάκι μία δημοσιογράφος τηλεοπτικού δικτύου φώναξε «με πυροβολούν» την ώρα που φαίνεται μπροστά στην κάμερα να δέχεται πυρά από πιστόλι πιπεριού. Η αστυνομία του Λούισβιλ ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό. Η Επιτροπή Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου ανακοίνωσε, σύμφωνα με τους New York Times, ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών έχει λάβει περίπου 10 καταγγελίες που αφορούν δημοσιογράφους, οι οποίες ποικίλουν από απειλές ως επιθέσεις.

Police had weapons trained on a group of us. We held up our press passes. One kept his rifle on us while the others continued to fire foam baton rounds. pic.twitter.com/duZu5zzzZI — Michael Anthony Adams (@MichaelAdams317) May 31, 2020

Δείτε ακόμη