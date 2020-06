Διαδηλώσεις Αμερική – Τζορτζ Φλόιντ: Άγριος ξυλοδαρμός πολίτη, σκληρό βίντεο

Διαδηλώσεις Αμερική – Τζορτζ Φλόιντ: Σοκ προκαλεί το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός πολίτη ο οποίος προσπάθησε, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να σώσει την περιουσία του από τη λεηλασία στο Ντάλας εν μέσω των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του 46χρονου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολις της Μινεσότα. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο άνδρας αυτός, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι και καταδιώκει τους βάνδαλους.

Κάποια στιγμή, όμως, χάνει την ισορροπία του και στη συνέχει πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού μετά από τις κλωτσιές και τις μπουνιές που δέχθηκε σε όλο του το κορμί. Μετά τον ξυλοδαρμό ο άνδρας με το καρό πράσινο πουκάμισο μένει ακίνητος στο οδόστρωμα με ορισμένους να φωνάζουν «μην τον ακουμπάτε». Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο άνδρας έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η έρευνα για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

in the memory of George Floyd pic.twitter.com/4u6sloNEzy

— carico (@carico1970) May 31, 2020