Νέα ταινία Αλ Πατσίνο: Tι σκόνη σνίφαρε ο Αλ;

Νέα ταινία Αλ Πατσίνο: To 1983, ήταν η χρονιά που ο Brian De Palma, ο Al Pacino και η Michelle Pfeiffer συνεργάστηκαν σε ένα φιλμ που έμελλε να αφήσει εποχή στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο «Σημαδεμένος» είναι η ταινία που έδειξε την πορεία ενός πολιτικού κρατούμενου από την Κούβα από την απόλυτη φτώχεια μέχρι την εκκωφαντική χλιδή και το αιματηρό τέλος. «I am Tony Montana. Political prisoner from Cuba» ήταν η θρυλική ατάκα του Al Paccino ο οποίος μετά από αυτό το ρόλο καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Η Universal λοιπόν, ανακοίνωσε την απόφασή της για το reboot του Scarface χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων.

Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει o Diego Luna , τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Luca Guadagnino και το σενάριο υπογράφουν οι Joel & Ethan Coen. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι αυτή θα είναι η τρίτη version της ταινίας καθώς η πρώτη ήταν εκείνη του 1932 – η οποία αναφερόταν στη ζωή ενός gangster , πιθανότατα του Al Capone στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης- και η δεύτερη και πασίγνωστη είναι εκείνη του 1983, όπου ο παραγωγός την εκσυγχρόνισε βάζοντας τον ήρωά του να εμπορεύεται κοκαΐνη την εποχή που ο Pablo Escobar έδενε και έλυνε σε ΗΠΑ και Λατινική Αμερική.

Νέα ταινία Αλ Πατσίνο: Η ιστορία πίσω από την ταινία Scarface είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα από το ίδιο το φιλμ

Aρχικά, ο Brian DePalma δεν ήθελε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Elvira Hancock την Μichelle Pfeiffer, καθώς προτιμούσε μια ηθοποιό μεγαλύτερης ‘αξίας’ όπως η Glen Close, όμως ο συνεργάτης του κατάφερε να τον πείσει για την ομορφιά και το ταλέντο της Pfeiffer η οποία για τις ανάγκες του ρόλου έτρωγε μόνο ντοματόσουπα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων καθώς έπρεπε να είναι πολύ αδύνατη. Όσο για την ‘αιώνια διαμάχη’ του Robert De Niro και του Al Pacino, αυτή ήταν μια μεγάλη αλλά τυχαία νίκη του δεύτερου, καθώς ο ρόλος είχε προταθεί αρχικά στο De Niro ο οποίος τον αρνήθηκε.

Ήταν κοκαΐνη η σκόνη που σνίφαρε ο Al Pacino στην ταινία;

Για το επώνυμο του ‘σημαδεμένου’, έμπνευση στάθηκε ο ποδοσφαιριστής Jo Montana ενώ η λέξη ‘σημαδεμένος’ αυτή κάθαυτή, ακούγεται στην ταινία μονάχα μια φορά και αυτή στην ισπανική γλώσσα δηλαδή «cara cicatriz». Όσο για το αν χρησιμοποιήθηκαν ναρκωτικά στην ταινία δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση. Ο ίδιος ο DePalma όταν ρωτήθηκε σχετικά για αυτό δεν απάντησε πιθανότατα όμως για να μην απομυθοποιήσει το έργο. Ο αστικός μύθος λέει πως ο Al Pacino μάλλον σνίφαρε γάλα σε σκόνη και όχι κάποια ναρκωτική ουσία.

H εξαφάνιση της ηθοποιού και το έγκαυμα του Al Pacino

Στην τελευταία σκηνή της ταινίας, ο Al Pacino έπαθε ένα σοβαρό έγκαυμα διότι έπιασε την κάννη ενός όπλου, πράγμα που ανάγκασε τους συντελεστές να διακόψουν τα γυρίσματα για δυο εβδομάδες. Μυστήριο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι μια ηθοποιός που έπαιξε έναν μικρό ρόλο στο Scarface εξαφανίστηκε με μυστηριώδη τρόπο στη συνέχεια και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί τα ίχνη της με την υπόθεση να συγκαταλέγεται στα «άλυτα μυστήρια». Αν και παραλίγο η ταινία να κοπεί για λόγους λογοκρισίας, μετά από τρεις αναδιατυπώσεις του σεναρίου και του μοντάζ ο DePalma κατάφερε να ακούγεται η λέξη [email protected] 207 φορές καθόλη τη διάρκεια της ταινίας.

