Κεντ πυροβολισμοί: Άνδρας άνοιξε πυρ από μπαλκόνι

Κεντ πυροβολισμοί: Έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος πυροβολούσε αδιακρίτως από το μπαλκόνι μιας κατοικίας στο Τσάταμ της Αγγλίας, συνέλαβε το μεσημέρι της Τετάρτης η αστυνομία, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση για αρκετή ώρα στην πόλη. Η αστυνομία στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην πόλη Τσάταμ, όπου ένας άνδρας οπλισμένος εθεάθη στο μπαλκόνι κατοικίας, μετέδωσε σήμερα το BBC . Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφάνιζε έναν άνδρα να πυροβολεί αδιακρίτως σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο άνδρας την ώρα που πυροβολούσε βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση στα κοινωνικά μέσα ενώ κάποια στιγμή έδειξε το εσωτερικό του διαμερίσματός του, στο οποία είχε μια σειρά από όπλα.

Όπως ήταν λογικό, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών επικράτησε πανικός στην περιοχή με τους περαστικούς να τρέχουν αλλόφρονες προκειμένου να γλιτώσουν από τις σφαίρες.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό τι πυροδότησε τις πράξεις του δράστη, ούτε αν υπήρξαν τραυματισμοί.

This being shared on social media pic.twitter.com/zftryZFK93

— Michelle (@Rumallicious) April 22, 2020