Κορονοϊός: «Το τέλος του κόσμου όπως τον ξέραμε»

Κορονοϊός: Ο Michael Stipe των R.E.M ξανατραγουδά το «It’s the End of the World…» σε ένα βίντεο για τα μέτρα που πρέπει ατομικά ο καθένας μας να πάρει για να είναι ασφαλής και μας προτρέπει να μείνουμε σπίτι, να πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας, να κρατάμε τις αποστάσεις και να ενημερωνόμαστε. Tο βίντεο που ετοίμασε είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό του και σε πιο σύντομη εκδοχή στα social media.

«Νιώθω καλά. Νιώθω εντάξει» ακούγεται να λέει ο ίδιος. «Το σημαντικό αυτού του στίχου, αυτού του τίτλου τραγουδιού, είναι “Όπως Τον Ξέρουμε”. Πρόκειται να περάσουμε – περνάμε κάτι το οποίο δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν συναντήσει και αυτό, βεβαίως, είναι ο κορωνοϊός. Και είναι πραγματικότητα, και είναι σοβαρό, και είναι εδώ».