Κορονοϊός Ελλάδα: Ο Ανδρέας Γεωργίου “δείχνει” τι θα κάνει όταν τελειώσει ο “εφιάλτης”

Βλέπω συνέχεια αυτό το βίντεο… ήταν η τελευταία φορά που την είδα… είμαστε σε καραντίνα, δεν μπορώ να πάω στο ίδρυμα… ευχαριστώ τους φροντιστές του Ματέρια που παρ´όλες τις δυσκολίες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να κάνουν τους ανθρώπους μας να χαμογελούν. Εγώ όταν τελειώσει όλο αυτό το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να αγκαλιάσω την γιαγιά μου και μετά να οργανώσω ένα τεράστιο πάρτυ!!! Εσείς; . . #menoumespiti #stayhome #quarantine