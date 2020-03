Billie Eilish Μαϊάμι: Το όλο νόημα μήνυμα κατά του body shaming

Billie Eilish Μαϊάμι: Με ένα μήνυμα γεμάτο έμπνευση και συμβολισμό κατά του body shaming ξεκίνησε στο Μαϊάμι την περιοδεία της η ποπ τραγουδίστρια Billie Eilish (Μπίλι Αιλις). Η 18χρονη τραγουδίστρια που στο παρελθόν έχει παραδεχτεί πως φορά φαρδιά ρούχα για να αποφεύγει τα σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου, τραγούδησε στο κατάμεστο American Airlines Arena στο Μαϊάμι και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται με ένα βίντεο. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Billie Eilish ήταν ντυμένη κατά τα συνηθισμένα.

Συγκεκριμένα φορούσε μια μακριά πράσινη πουκαμίσα με ένα σoρτς και μαύρα αθλητικά πάνινα παπούτσια. Αλλά κατά τη διάρκεια του βίντεο η Μπίλι Αιλις φαίνεται να βγάζει το ένα ρούχο μετά το άλλο μέχρι που μένει με το σουτιέν της, προτού βυθιστεί συμβολικά κάτω από την επιφάνεια ενός μαύρου, σαν πίσσα, υγρού. «Αν φοράω άνετα ρούχα, δεν είμαι γυναίκα. Αν βάλω λιγότερα, είμαι τσούλα. Παρότι δεν έχεις δει ποτέ το σώμα μου, εξακολουθείς να με κρίνεις γι’αυτό. Γιατί;» διερωτάται η Billie Eilish στο διάρκειας δύο λεπτών βίντεο.

Μένει να δούμε αν η Billie Eilish θα συνεχίζει να προβάλλει το βίντεο καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιοδείας της, η οποία θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Η Billie Eilish ξεκίνησε την καριέρα της με το «Ocean Eyes», το οποίο κυκλοφόρησε μέσω SoundCloud και σήμερα μετράει 411 εκατομμύρια θεάσεις, ενώ επιτυχίες της στο Youtube όπως το Bad Guy ή το Everything I Wanted μετρούν 743 και 127 εκατομμύρια προβολές αντιστοίχως.

Στα 17 της μόλις ανακηρύχθηκε «Γυναίκα της Χρονιάς» από το Billboard, το μεγαλύτερο αμερικανικό μουσικό περιοδικό ενώ είναι η πρώτη 18χρονη που κερδίζει βραβείο Γκράμι. Στην 62η απονομή των βραβείων η Billie Eilish με την εικονοκλαστική ποπ της κατάφερε να σαρώσει, επικρατώντας σε 5 από τις σημαντικότερες κατηγορίες των βραβείων.

Billie showed off her body in visuals during an interlude at tonight’s show in Miami pic.twitter.com/5U7xDU2xJs

Billie shows off her body during powerful interlude on the “WHERE DO WE GO? WORLD TOUR” (2/2) (via @badtypebils) pic.twitter.com/4t75CXnsmz

— Billie Eilish Updates (@eilishupdates) March 10, 2020