Ταξίδι στο φεγγάρι: Ο μεγιστάνας του Twitter “ξαναχτύπησε” – Γυρεύει γυναίκα σύντροφο

Ταξίδι στο φεγγάρι: Ανοικτή πρόσκληση σε «γυναίκα σύντροφο» που θα τον συνοδέψει στο πρώτο εμπορικό διαστημικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη το 2023 απηύθυνε ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Γιουσάκου Μεζάουα. Ο Iάπωνας μεγιστάνας της μόδας, που υποσχέθηκε στις αρχές του χρόνου να χαρίσει από 9.000 δολάρια σε χίλιους από τα περίπου επτά εκατομμύρια ακολούθων του στο Twitter στο πλαίσιο ενός κοινωνικού πειράματος για να δει αν τα δωρεάν χρήματα αυξάνουν την ευτυχία των ανθρώπων, θα είναι ο πρώτος επιβάτης που θα ταξιδέψει στο φεγγάρι σε τρία χρόνια με το διαστημικό λεωφορείο του Έλον Μασκ, το SpaceX.

Επειδή όμως δεν θέλει να τεθεί σε τροχιά μόνος, αναζητεί μια σύντροφο για να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του στο φεγγάρι και η αναζήτησή του αυτή θα είναι το θέμα ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εραστές της Πανσελήνου», το οποίο θα προβληθεί από το AbemaTV. Ο 44χρονος Μεζάουα αναζητεί αδέσμευτες γυναίκες άνω των 20 ετών, κατά προτίμηση καλλιτέχνιδες.

«Καθώς τα αισθήματα μοναξιάς και κενού αρχίζουν να με καταβάλλουν, ένα πράγμα σκέφτομαι μόνο: να συνεχίσω να αγαπώ μια γυναίκα», έγραψε ο Μεζάουα σε μια ιστοσελίδα όπου καλεί υποψήφιες. «Θέλω να βρω μια “σύντροφο ζωής”. Με αυτήν τη σύντροφό μου θέλω να διατυμπανίσουμε την αγάπη μας και την παγκόσμια ειρήνη από το διάστημα», συνεχίζει ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

