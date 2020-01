Τζένιφερ Άνιστον Instagram: Reunion από τα «Φιλαράκια» μόνο για γυναίκες

Τζένιφερ Άνιστον Instagram: Μπορεί η Τζένιφερ Άνιστον να άργησε να «μπει» στον κόσμο του Instagram, από όταν το έκανε όμως έχει… τρελάνει τους followers της, οι οποίοι περιμένουν πως και πως την κάθε της ανάρτηση. Η πρώτη φωτογραφία που είχε ανεβάσει, στην οποία ήταν όλα τα «Φιλαράκια», μαζί είχε σπάσει κάθε ρεκόρ από likes και οι συζητήσεις για αναβίωση της δημοφιλούς σειράς αναβίωσε.

Χθες, Κυριακή, λοιπόν ανέβασε ακόμα μια φωτογραφία που δείχνει reunion από τα «Φιλαράκια» αυτή τη φορά μόνο για γυναίκες! Πήρε δηλαδή την κολλητή της, Κόρτνεϊ Κοξ ή αλλιώς Μόνικα και τη Λίσα Κάντροου ή αλλιώς Φίμπι και οι τρεις τους βγήκαν για ποτό! Στη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία, η Τζένιφερ Άνιστον «Γεια από τα κορίτσια από την απέναντι πλευρά του διαδρόμου», φράση που ακουγόταν συχνά και στη σειρά που έπαιζαν όλες μαζί.

https://www.instagram.com/p/B7PVJgihRHl/?utm_source=ig_embed

Η βράβευση του πρώην συζύγου της, Μπραντ Πιτ

Για πολλούς, η Τζένιφερ Άνιστον αδικήθηκε στις Χρυσές Σφαίρες όταν έχασε το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο Morning Show. Την ώρα που Άνιστον, Κοξ και Κούντροου τα… έπιναν, γίνονταν η τελετή των Critics Choice Awards, όπου αυτή τη φορά η Άνιστον δεν ήταν υποψήφια. Ήταν όμως και βραβεύτηκε (για το ρόλο του στο Once Upon a Time… in Hollywood) ο πρώην σύζυγός της, Μπραντ Πιτ.

Το ίδιο βραβείο είχε πάρει ο Πιτ και στις Χρυσές Σφαίρες, όπου συναντήθηκε με την Άνιστον και τα όσα είπε για εκείνη (σ.σ. «είναι πολύ καλή μου φίλη») αλλά και στο λόγο του υπό το βλέμμα της (σ.σ. «ήθελα να φέρω τη μαμά μου αλλά με όποια γυναίκα με βλέπουν λένε ότι βγαίνω μαζί της»), φούντωσαν ξανά τα σενάρια για τη σχέση τους.

Η στιγμή της απονομής