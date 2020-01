Χοακίν Φίνιξ μητέρα: Κομψή, στο κόκκινο χαλί δίπλα στον γιο της

Χοακίν Φίνιξ μητέρα: Δείχνοντας πολύ κομψός και με φανερή τη θετική του διάθεση και ενέργεια, ο Χοακίν Φίνιξ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης Palm Springs International Film Festival, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Chairman’s Award για τη συγκλονιστική ερμηνεία του ως Τζόκερ (το Όσκαρ είναι πιο κοντά από ποτέ). Στο πλευρό του, η περήφανη μητέρα του Αρλίν, η οποία δε σταμάτησε στιγμή να χαμογελά. Η 75χρονη μητέρα του Χοακίν Φίνιξ φορούσε ένα πολύ κομψό μαύρο φόρεμα και πόζαρε δίπλα στον γιο της.

Βέβαια, δεν μπορούμε να μη σταθούμε και στο πολύ κομψό look του Χοακίν Φίνιξ, ο οποίος επέλεξε να συνδυάσει ένα αυστηρό κοστούμι με ένα ζευγάρι All Star, δίνοντας τη δική του, προσωπική πινελιά στο σύνολο. Άψογος! Η Αρλίν Φίνιξ είναι γνωστή και ως “Heart” (δηλαδή «καρδιά» στα αγγλικά) και είναι ενεργή ακτιβίστρια. Ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης «Directors of Peace Alliance», η οποία στηρίζει τη δημιουργία του Υπουργείου Ειρήνης στις ΗΠΑ.

Χοακίν Φίνιξ μητέρα: Οι «ρίζες» του οργανισμού

Το 2012 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «River Phoenix Center for Peacebuilding», ο οποίος προσφέρει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και βιωσιμότητας. Το όνομα του οργανισμού είναι εμπνευσμένο από τον άλλο της γιο, τον Ρίβερ, ο οποίος έχασε τραγικά τη ζωή του σε ηλικία 23 ετών. Η ίδια έχει και τρεις ακόμα κόρες, τις Ρέιν, Λίμπερτι και Σάμερ.