Ανδρέας Γεωργίου Instagram: Η συγκινητική ανάρτηση για τη δεύτερη “μητέρα” του

Τα Χριστούγεννα είναι για την οικογένεια!! Αυτή η γυναίκα είναι η αδερφή της μητέρας μου, η νονά μου! Πνευματική μου μητέρα. Υπηρέτησε τον ρόλο της στο έπακρον. Όταν πέθανε η μητέρα μου, με πήρε στο σπίτι της, στην Αγγλία, και κρατώντας με από το χέρι με πήγε στο Κολλέγιο που ήθελα. Μπροστά από την διευθύντρια της σχολής μου είπε «στην ζωή σου να κάνεις αυτό που αγαπάς, που θα ξυπνάς το πρωί και δεν θα σκέφτεσαι ότι πας στην δουλειά».. τα χρόνια εκείνα έβλεπα τον κόσμο σαν ζούγκλα… «το λιοντάρι αν το κοιτάς στα μάτια με καθαρή ψυχή δεν θα σε πειράξει ποτέ» μου είπε, και με έσπρωξε να βγω μόνος μου, να βρω τον τρόπο να κυκλοφορήσω και από παιδάκι να ενηλικιωθώ. Από τότε είναι το σημείο αναφοράς μου! Η νονά μου, η δεύτερη μου μάνα.