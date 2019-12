Άγριες Μέλισσες επόμενα επεισόδια: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο το 2020 – Όλες οι εξελίξεις

View this post on Instagram

Θα διαβαστεί βαρύ..το γνωρίζω και συμπάσχω,αλλά σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς.Μιάς χρονιάς που μας χάρισε την άπειρη αγάπη σας και για την οποία είμαστε όλοι τρομερά ευγνώμονες!Μετά απο το σημερινό,πιστέψτε με ,τίποτα δε θα είναι το ίδιο..Ραντεβού του χρόνου ,λοιπόν!Επεισόδιο 49!