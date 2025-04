Τζάστιν Μπίμπερ ναρκωτικά: Ανησυχία μετά την εμφάνισή του στο Coachella

Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella 2025, καθώς νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media τον δείχνει να συμπεριφέρεται περίεργα και να καπνίζει κάνναβη, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του. Το στιγμιότυπο, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού πάρτι στην Ιντιο της Καλιφόρνια, κοντά στον χώρο του φεστιβάλ, και καταγράφει τον 31χρονο τραγουδιστή χωρίς μπλούζα, να κινείται ασυντόνιστα μέσα στο πλήθος, με το κεφάλι σκυμμένο, ακολουθώντας τον ρυθμό του τραγουδιού What Do You Mean?. Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό σημειώθηκε στο event Friday Nights in the Desert.

Fans concern grows after seeing recent videos of Justin Bieber pic.twitter.com/tZ6DNkGfb0 — DrizzyTayy (@Drizzy_Tayy) April 22, 2025

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο δεν άργησαν να πάρουν φωτιά. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία τους, με χαρακτηριστικά μηνύματα όπως:

– «Δεν φαίνεται καθόλου καλά. Δεν είναι διασκέδαση αυτό».

– «Χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται».

– «Με τρομάζει που κανείς από το περιβάλλον του δεν παρεμβαίνει».

Ορισμένοι μάλιστα παραλληλίζουν τη σκηνή με παλαιότερες εμφανίσεις του, όπως εκείνη σε event της συζύγου του Χέιλι Μπίμπερ τον Φεβρουάριο, όπου είχε καταγραφεί ξανά να φέρεται αλλοπρόσαλλα, πυροδοτώντας ανησυχίες για την ψυχική του ευεξία. Αν και ο εκπρόσωπός του διέψευσε κατηγορηματικά τις εικασίες περί χρήσης ουσιών, χαρακτηρίζοντας τις φήμες «κακόβουλες και κουραστικές», παλαιοί συνεργάτες και φίλοι του φέρονται να ανησυχούν. Μιλώντας στο Hollywood Reporter, πρώην μέλος της ομάδας του ανέφερε: «Δεν έχει πια δίπλα του κάποιον να του πει “όχι”. Όποιος το τολμά, απομακρύνεται. Φαίνεται χαμένος». Την ίδια στιγμή, πηγή από το φιλικό περιβάλλον της Χέιλι Μπίμπερ αποκάλυψε στο PEOPLE πως η σύζυγός του έχει ζητήσει από κοντινούς τους ανθρώπους να προσεύχονται για εκείνον. «Δίνει μάχες με πολλούς εσωτερικούς δαίμονες αυτή την περίοδο», λέει η πηγή. «Κάνει λάθος επιλογές που επηρεάζουν φίλους, δουλειές και την ίδια του την ευημερία».

Παράλληλα, η απομάκρυνσή του από τον πρώην μάνατζερ του, Σκούτερ Μπράουν, που αποχώρησε από τη μουσική βιομηχανία το 2024, φέρεται να επιβάρυνε τη συναισθηματική του σταθερότητα. Επιπλέον, η εμπλοκή του ονόματός του σε παλαιότερες επαφές με τον Ντίτι, ο οποίος αντιμετωπίζει δικαστικές υποθέσεις, έχει εντείνει τον αρνητικό θόρυβο γύρω από το πρόσωπό του. Ανησυχία προκάλεσε και η ξαφνική διακοπή της συνεργασίας του με το Drew House, το δικό του brand ρούχων. Σε ανάρτηση που έκανε στις 10 Απριλίου και αργότερα κατέβασε, ο Μπίμπερ έγραφε: «Το Drew House δεν με εκπροσωπεί πλέον. Αν με στηρίζεις, μην αγοράζεις από εκεί». Ο Τζάστιν Μπίμπερ, που έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την ψυχική του υγεία, φαίνεται πως βρίσκεται ξανά σε μια ευάλωτη φάση.