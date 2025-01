Ντικ Βαν Ντάικ: Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχω καθηλωθεί όπως οι συνομήλικοί μου

Ο Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε το μυστικό του για να διατηρείται σε καλή κατάσταση σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast, «Where Everybody Knows Your Name», του Τεντ Ντάνσον.«Είμαι σχεδόν 100 ετών. Αυτό είναι τρελό», είπε ο Βαν Ντάικ. «Κάποιος είπε: “Σε τι αποδίδετε την ηλικία και τη φυσική σας κατάσταση;”. Πάντα γυμνάζομαι τρεις ημέρες την εβδομάδα», μοιράστηκε ο 99χρονος ηθοποιός. «Πηγαίνουμε ακόμα στο γυμναστήριο και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχω καθηλωθεί όπως οι συνομήλικοί μου».

Ο Ντάνσον είπε ότι πήγαινε στο ίδιο γυμναστήριο με τον Βαν Ντάικ και θυμήθηκε ότι είχε μείνει έκπληκτος με τις συνήθειες γυμναστικής του διάσημου ηθοποιού. «Πήγαινα στο ίδιο γυμναστήριο που πήγαινες κι εσύ, και αν πήγαινα αρκετά νωρίς, σε έβλεπα κυριολεκτικά να γυμνάζεσαι σε κάποιο μηχάνημα με βάρη», είπε ο Ντάνσον. «Και μετά, σχεδόν σαν να έκανες κυκλική προπόνηση, δεν περπατούσες μέχρι το επόμενο μηχάνημα, αλλά χόρευες. Κυριολεκτικά χόρευες μέχρι το επόμενο μηχάνημα».

Ο Ντάνσον θυμήθηκε ότι είχε ρωτήσει τον ηθοποιό του «Mary Poppins» για την προπόνησή του, με εκείνον να του λέει ότι κολυμπούσε στην πισίνα αφού επέστρεφε στο σπίτι από το γυμναστήριο και στη συνέχεια έπαιρνε έναν υπνάκο. «Ακριβώς», είπε ο Βαν Ντάικ στο podcast. «Καλή προπόνηση». Σήμερα, ο ηθοποιός – που γιόρτασε τα 99α γενέθλιά του τον Δεκέμβριο- δήλωσε ότι η προπόνησή του του περιλαμβάνει πολλές διατάσεις, καθίσματα και γιόγκα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Βαν Ντάικ έχει κερδίσει πολλά βραβεία Emmy, ένα Grammy και ένα Tony. Οι ρόλοι του καλύπτουν δεκαετίες και είδη με τίτλους όπως «The Dick Van Dyke Show», «Bye Bye Birdie», «Chitty Chitty Bang Bang», «Dick Tracy», «Night at the Museum» και «Scrubs».

«All My Love»

Ο θρυλικός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο τελευταίο βίντεο κλιπ των Coldplay για το τραγούδι τους, «All My Love», και μοιράζεται με το κοινό εικόνες από το σπίτι του στο Μαλιμπού, όπου μιλάει για τα μαθήματα που πήρε για την αγάπη, την οικογένεια και τη ζωή. Το βίντεο ξεκινά με τον Βαν Ντάικ να βγαίνει στην πίσω αυλή του, όπου ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κάθεται σε ένα πιάνο και ξεκινά να χορεύει.

Παράλληλα με τα αναμνηστικά που έχει συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια, ο ηθοποιός του «Mary Poppins» έχει συνειδητοποιήσει την ηλικία του. «Έχω μεγάλη επίγνωση ότι, ξέρετε, θα μπορούσα να φύγω από μέρα σε μέρα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με απασχολεί», παραδέχτηκε. «Δεν το φοβάμαι. Έχω αυτό το συναίσθημα, εντελώς ενάντια σε οτιδήποτε διανοητικό, ότι θα είμαι εντάξει». Καθώς χορεύει με τη σύζυγό του Αρλίν Σίλβερ στο βίντεο, ο Βαν Ντάικ λέει στις κάμερες πόσο «τυχερός» αισθάνεται που είχε μια λαμπρή καριέρα του στο Χόλιγουντ.

Πραγματικό σύμβολο της διασκέδασης και της ευτυχίας

Ο Ντικ Βαν Ντάικ (Dick Van Dyke) είναι ένας από τους πιο αγαπημένους και αναγνωρίσιμους Αμερικανούς ηθοποιούς, τραγουδιστές και κωμικούς, με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από επτά δεκαετίες. Ο Ντικ Βαν Ντάικ ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1940, κερδίζοντας αρχικά την αναγνώριση ως κωμικός σε θεατρικές παραστάσεις και ραδιοφωνικά σόου, πριν γίνει διάσημος μέσα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

The Dick Van Dyke Show (1961-1966)

Ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεοπτικά σόου όλων των εποχών. Ο Ντικ Βαν Ντάικ πρωταγωνίστησε ως Ρομπ Πέτρι, ένας συγγραφέας για κωμική εκπομπή, δίπλα στη Μέρι Τάιλερ Μουρ. Η σειρά κέρδισε πολλά βραβεία Emmy και καθιέρωσε τον Ντάικ ως έναν από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής του.

Mary Poppins (1964)

Στην εμβληματική ταινία της Disney, ο Βαν Ντάικ υποδύθηκε τον Μπερτ, τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη του δρόμου. Η εντυπωσιακή του ερμηνεία και η συμμετοχή του σε τραγούδια όπως το “Chim Chim Cher-ee” (που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού) τον έκαναν αγαπητό σε όλο τον κόσμο.

Chitty Chitty Bang Bang (1968)

Αυτή η κλασική οικογενειακή ταινία με τον Βαν Ντάικ στον ρόλο του εκκεντρικού εφευρέτη Κάρακατους Ποτς απέκτησε λατρευτικό κοινό και παραμένει διαχρονική.

Diagnosis: Murder (1993-2001)

Ο Ντικ Βαν Ντάικ ανέλαβε έναν πιο σοβαρό ρόλο στη μακρόχρονη τηλεοπτική σειρά μυστηρίου, υποδυόμενος τον γιατρό-ντετέκτιβ Μαρκ Σλόαν.

Ο Ντικ Βαν Ντάικ έχει βραβευτεί με πολλά βραβεία για την προσφορά του στη βιομηχανία του θεάματος:

5 βραβεία Emmy

1 Χρυσή Σφαίρα

1 Grammy για το soundtrack του “Mary Poppins”

Τιμητικό Όσκαρ (2021) για την προσφορά του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο Βαν Ντάικ παντρεύτηκε τη Margie Willett το 1948, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε το 1984. Από το 2012 είναι παντρεμένος με την Arlene Silver, μια make-up artist, η οποία είναι πολύ νεότερή του, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις, αλλά οι δυο τους παραμένουν ευτυχισμένοι μαζί. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Ντάικ διατηρεί εκπληκτική ενέργεια και ζωντάνια.

Ακόμη και στα 90+ χρόνια του, ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμένει ενεργός και ακμαίος. Εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις και εξακολουθεί να μαγεύει με το χιούμορ και τη γοητεία του. Μάλιστα, το 2018 έκανε μια σύντομη εμφάνιση στη συνέχεια του “Mary Poppins”, “Mary Poppins Returns”, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του για τη σκηνή παραμένει αναλλοίωτη. Ο Ντικ Βαν Ντάικ είναι ένα πραγματικό σύμβολο της διασκέδασης και της ευτυχίας. Η καριέρα και η ζωή του μας θυμίζουν ότι η δημιουργικότητα και η αγάπη για την τέχνη μπορούν να ξεπεράσουν τον χρόνο.