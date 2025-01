Ράμι Μάλεκ: Περιέγραψε πώς έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από την αστυνομία

Ο Ράμι Μάλεκ μίλησε για μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε στο παρελθόν, όταν όπως αναφέρει, έπεσε θύμα φυλετικής διάκρισης από την αστυνομία του Λος Άντζελες. Ο 43χρονος ηθοποιός μίλησε για την «επικίνδυνη κατάσταση» που βρέθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian. «Με έριξαν πάνω στο καπό ενός περιπολικού του LAPD, επειδή κάποιος είχε ληστέψει ένα κατάστημα και είχε κλέψει την τσάντα μιας γυναίκας», δήλωσε ο Μάλεκ. Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια από Αιγύπτιους μετανάστες, πρόσθεσε: «Είπαν πως ο δράστης ήταν λατινικής καταγωγής και ότι “μοιάζω με την περιγραφή”».

Συνέχισε περιγράφοντας τη στιγμή: «Θυμάμαι πόσο καυτό ήταν το καπό του αυτοκινήτου, μάλλον είχαν φτάσει τρέχοντας και μου έκαιγε τα χέρια. Ο φίλος μου, που ήταν λευκός, είχε την εξυπνάδα να πει “στην πραγματικότητα, κύριε, είναι Αιγύπτιος. Όχι λατίνος”». Ο ίδιος θυμάται να γελάει από την ένταση της στιγμής, σκεπτόμενος πως θα βρισκόταν στη φυλακή, για κάτι που δεν είχε κάνει. «Ήμουν πάνω στο περιπολικό και σκεφτόμουν “εντάξει, αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μπορεί να βρεθώ στη φυλακή για κάτι που δεν έχω κάνει”», ανέφερε.

Ο Μάλεκ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακολούθησε το περιστατικό. Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά φυλετικής διάκρισης, όπως στο αεροδρόμιο, καθώς το πλήρες όνομά του, Ράμι Σαΐντ Μάλεκ, φαίνεται να προκαλεί ανησυχία στις αρχές ασφαλείας. Ωστόσο, σε αυτό τον βοηθάει πλέον, ο ρόλος του στην ταινία «Bohemian Rhapsody», από όπου και τον θυμάται ο κόσμος. «Άρχισα να αναρωτιέμαι “τι συμβαίνει;” κάθε φορά που προσπαθούσα να μπω σε μια χώρα. Σήμερα, ίσως υπάρχει ένα στιγμιαίο πρόβλημα, αλλά μετά λένε “μπα, όχι, αυτός είναι από το Bohemian Rhapsody. Αφήστε τον να περάσει”», εξηγεί κλείνοντας.

