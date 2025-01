Ο μοναδικός Έλληνας τενίστας που συνεχίζει στο Australian Open

Μετά από μία μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 49 λεπτών, Πέτρος Τσιτσιπάς και Νταμίρ Τζουμχούρ προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Οι Πέτρος Τσιτσιπάς και Νταμίρ Τζουμχούρ επικράτησαν με 7-6(1), 2-6, 7-6(6) των Τσάντρασεκαρ/Ζεβιέτσκι, οι οποίοι μπήκαν στο ταμπλό σήμερα ως αναπληρωματικοί, και θα παίξουν στη συνέχεια με τους Αρέβαλο/Πάβιτς, επικεφαλής του ταμπλό.

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς είναι ο μόνος Έλληνας που πετυχαίνει φέτος νίκη στο Australian Open και συνεχίζει στη διοργάνωση, αφού ο αδερφός του Στέφανος και η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο στο μονό.

Τα δύο σετ της αναμέτρησης του Πέτρου παρακολούθησε από κοντά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Yay, there is a Greek in the Draw for the Aussie Greek community to cheer on, at the 2025 #AusOpen #Tennis

Petros Tsitsipas in doubles – atleast one more match@greek_herald @AustralianOpen @greekcitytimes @EurosportGR https://t.co/FQPAbQbPTJ pic.twitter.com/oPPPjx0lrf

— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) January 15, 2025