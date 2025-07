Τσιτσιπάς – Μπαντόσα: Φήμες για νέο χωρισμό

Αντιδράσεις και ανησυχία στον κόσμο του τένις προκάλεσε η πρόσφατη δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση, εάν συνεχιστούν τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν. Ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής μίλησε ανοιχτά για τις σκέψεις του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά και ψυχολογικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιβάρυνση αυτή φαίνεται να προστίθενται και οι εντάσεις στη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα.

Το τελευταίο διάστημα, οι δυο τους δεν εμφανίζονται μαζί δημοσίως, ενώ έχουν σταματήσει να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα social media, γεγονός που έχει ενισχύσει τις φήμες περί νέου χωρισμού. Αν και πρόσφατα είχαν πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις στο Παρίσι και στην Ελλάδα — ακόμη και με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για φαγητό και ταξίδια — πλέον επικρατεί απόλυτη σιωπή. Η σχέση τους, που ξεκίνησε το 2023, έχει περάσει από αρκετά σκαμπανεβάσματα. Τον Μάιο του 2024 χώρισαν για λίγες εβδομάδες, πριν επανασυνδεθούν, ενώ είχαν γίνει συζητήσεις ακόμη και για το ενδεχόμενο γάμου.

Not Stef Tsitsipas and Paula Badosa breaking up in the middle of #Wimbledon pic.twitter.com/5c4TENfVgp

— Erika (@erikaxtc) June 30, 2025