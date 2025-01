Τζίμας – Λίβερπουλ: Διαψεύδει τα ρεπορτάζ η Athletic

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση του Στέφανου Τζίμα και του ενδεχόμενου να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ. Παρά τα δημοσιεύματα από την Αγγλία για την περίπτωση του νεαρού επιθετικού του ΠΑΟΚ, που αγωνίζεται ως δανεικός στη Νυρεμβέργη, και την επιβεβαίωσή τους από τη γερμανική έκδοση του Sky Sports, το Athletic τηρεί διαφορετική στάση. Ειδικότερα, ο Τζέιμς Πιρς, ρεπόρτερ των «κόκκινων» στο εν λόγω μέσο αναφέρει ότι «η Λίβερπουλ δεν ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε συμφωνία για την απόκτηση του Τζίμα».

Liverpool have no interest in pursuing a deal for Stefanos Tzimas. Been linked with teenage Greek striker who is currently on loan at FC Nurnberg on loan from PAOK. #LFC

— James Pearce (@JamesPearceLFC) January 15, 2025