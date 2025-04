Ολυμπιακός – Ρεάλ 77-71: Με άμυνα από ατσάλι και… ψυχή, στο 2-0 και μια ανάσα από το Final Four

Άστοχος, αγχωμένος, αλλά απίστευτα μαχητικός. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε το ιδανικό παιχνίδι, όμως έδειξε χαρακτήρα και με όπλο την αμυντική του σκληράδα, λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο καυτό ΣΕΦ με 77-71, έκανε το 2-0 στη σειρά των Playoffs της Euroleague και ταξιδεύει στη Μαδρίτη με στόχο το μεγάλο «σκούπισμα» και την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι! Ο «διπρόσωπος» Ολυμπιακός, παρά το ότι βρέθηκε ακόμα και στο -13 στο πρώτο ημίχρονο, άντλησε δύναμη από τον κόσμο του, βελτίωσε την άμυνά του και ανέτρεψε τα δεδομένα, πλησιάζοντας πλέον μια νίκη μακριά από τον ευρωπαϊκό του στόχο.

Ξανά κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν οι Φουρνιέ (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοφ (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Πίτερς (9 πόντοι). Εξαιρετική παρουσία και από τον Λι και τον Γουόκαπ, ο οποίος μοίρασε 6 ασίστ. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που πλέον έχει την πλάτη στον τοίχο, ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

