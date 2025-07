«Viral» πρόταση γάμου στον Μέσι από ηλικιωμένη θαυμάστρια

Ένα απρόσμενο αλλά τρυφερό περιστατικό σημειώθηκε πριν από τον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με την Παλμέιρας για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων. Μια ηλικιωμένη φίλαθλος, γνωστή για την παρουσία της στα social media, έκλεψε την παράσταση με ένα ευρηματικό πανό αφιερωμένο στον Λιονέλ Μέσι. Η Πολίν Κάνα, όπως είναι το όνομά της, εμφανίστηκε στις εξέδρες κρατώντας πανό με… πρόταση γάμου προς τον Αργεντινό σούπερ σταρ, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό και στις κάμερες που δεν άργησαν να τη «συλλάβουν».

Στο επόμενο ματς της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν – όπου η ομάδα του Μέσι γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 – η «viral γιαγιά» έκανε και πάλι την εμφάνισή της, αυτή τη φορά με μήνυμα πιο προσωπικό: «Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αγαπώ τον Μέσι», έγραφε το χαρτόνι που κρατούσε κατά την προθέρμανση των παικτών. Ο Λιονέλ Μέσι ανταποκρίθηκε με ευγένεια, προσφέροντάς της ένα χαμόγελο και έναν διακριτικό χαιρετισμό από το γήπεδο, ενώ εκτελούσε τις ασκήσεις προθέρμανσης με τους συμπαίκτες του. Η κίνησή του έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από το κοινό και ένα αυθόρμητο κύμα χαράς από την ίδια τη θαυμάστρια. Η Πολίν Κάνα, η οποία έχει καταγωγή από το Οχάιο και διατηρεί εντυπωσιακή παρουσία στα social media με 4 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 24 εκατομμύρια στο TikTok, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι το πάθος για το ποδόσφαιρο – και τον Μέσι – δεν έχει ηλικία.

Messi accepted the proposal from 98-year-old granny during the Inter Miami against Palmeiras game! 😂💍 pic.twitter.com/JYDxPivWuV

— Premier Bet Ghana (@PremierBetGH) June 27, 2025