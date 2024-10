Έλτον Τζον ντοκιμαντέρ: «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει»

Ο Σερ Έλτον Τζον μίλησε ανοιχτά για τους φόβους του σχετικά με τον θάνατο, λέγοντας «δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει», σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Ο 77χρονος τραγουδιστής του «Rocketman» και άλλων ανεπανάληπτων επιτυχιών, Έλτον Τζον, παραδέχθηκε επίσης ότι τα νεαρά του παιδιά ανησυχούν για την ηλικία του. Το ντοκιμαντέρ «Elton John: Never Too Late» προβλήθηκε σε ειδική προβολή στο Royal Festival Hall, ως μέρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (LFF), την Πέμπτη, και απεικονίζει την πολυετή καριέρα του. Σκηνοθετημένο από τον Αμερικανό σκηνοθέτη RJ Cutler και τον σύζυγο του Σερ Έλτον, Ντέιβιντ Φέρνις, το έργο περιλαμβάνει πλάνα που δεν έχουν προβληθεί ποτέ ξανά και συνομιλίες με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του στη σύνθεση τραγουδιών, Μπέρνι Τόπιν, καθώς και την Ντούα Λίπα και τον αείμνηστο Τζον Λένον.

Έχει αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα υγείας κατά τα χρόνια, όπως αντικατάσταση γονάτων και ισχίων, χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του προστάτη και πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει περιορισμένη όραση σε ένα μάτι μετά από σοβαρή μόλυνση. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα που τον δείχνουν να προετοιμάζεται για την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική, στο Dodger Stadium στο Λος Άντζελες, όπου είχε εμφανιστεί με sold out συναυλίες το 1975.

Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου

Ο Σερ Έλτον Τζον λέει στα 77 του χρόνια: «Αναρωτιέμαι τι θα γίνει με όλα αυτά όταν τελειώσω; Αυτή είναι η τελευταία περίοδος της ζωής μου. Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει. Και σκέφτεσαι για τη ζωή και το θάνατο πιο έντονα όταν φτάνεις στην ηλικία μου. Σκέφτεσαι: Λοιπόν, απλά θέλω να βρίσκομαι εκεί που θέλω να είμαι τώρα. Δεν χρειάζεται να δουλέψω μετά από αυτή την περιοδεία. Θα δουλεύω κάνοντας δίσκους και εκπομπές ραδιοφώνου, αλλά τα ταξίδια είναι τόσο εξαντλητικά». Το “Elton John: Never Too Late” θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου στο Disney Plus.