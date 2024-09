Ο Τζόνι Ντεπ «μεταμορφώθηκε» σε Τζακ Σπάροου για μικρούς ασθενείς

Ο Τζόνι Ντεπ προκάλεσε συγκίνηση και χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται σε πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ντονόστια στην Ισπανία, όταν εμφανίστηκε απρόσμενα φορώντας την χαρακτηριστική στολή του καπετάνιου Τζακ Σπάροου, τον οποίο υποδύεται στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά «Οι Πειρατές της Καραϊβικής». Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της παρουσίας του ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, όπου και παρουσιάστηκε η νέα του σκηνοθετική δουλειά, η ταινία «Modi – Three Days On The Wing Of Madness».

Ο Χολιγουντιανός σταρ, γνωστός για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει δώσει στον ρόλο του Τζακ Σπάροου, δέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόσκληση των υπευθύνων του νοσοκομείου και αφιέρωσε χρόνο για να συνομιλήσει και να παίξει με τους νεαρούς ασθενείς. Τα χαμόγελα και η συγκίνηση ήταν διάχυτα στον χώρο, καθώς ο Ντεπ δεν περιορίστηκε μόνο σε τυπικές ευχές αλλά πόζαρε για φωτογραφίες με τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα γεμάτη χαρά και ελπίδα.

Θερμά σχόλια από θαυμαστές και μέλη του προσωπικού

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα από το προσωπικό του νοσοκομείου, ο ηθοποιός, ο οποίος έχει προταθεί στο παρελθόν για Όσκαρ, ξεχώρισε για την προσέγγισή του και την ενέργειά του, κάνοντας τους μικρούς ασθενείς να ξεχάσουν, έστω και για λίγο, τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Η κίνησή του αυτή έλαβε θερμά σχόλια από θαυμαστές και μέλη του προσωπικού, που εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τον χρόνο που αφιέρωσε και τη χαρά που προσέφερε.

«Όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ντονόστια, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας στον Τζόνι Ντεπ για τον χρόνο του, την υποστήριξή του και την ενέργειά του, καθώς και στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν που διευκόλυνε αυτή την επίσκεψη» αναφέρεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του νοσοκομείου στο X. Οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ κινηματογράφου, με τη σειρά τους, υποστήριξαν ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν κομμάτι της κοινωνικής τους αποστολής, ενισχύοντας το θετικό κλίμα που δημιουργεί η τέχνη στην καθημερινότητα.

Η νέα ταινία του Ντεπ, «Modi – Three Days On The Wing Of Madness», έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ την Τρίτη και συγκέντρωσε ήδη θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό. Ωστόσο, η κίνηση του ηθοποιού να επισκεφθεί το νοσοκομείο ως καπετάνιος Τζακ Σπάροου, καταφέρνοντας να δώσει στιγμές χαράς και ελπίδας στα παιδιά, ήταν εκείνη που συζητήθηκε περισσότερο, δείχνοντας ότι, πέρα από το ταλέντο του στον κινηματογράφο, ο Ντεπ διαθέτει και μία σπάνια ευαισθησία και διάθεση προσφοράς.