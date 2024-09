Έιμι Γουάινχαουζ, σημείωμα: Οι στόχοι της πριν πεθάνει

Η αείμνηστη και σπουδαία Amy Winehouse στις 14 Σεπτεμβρίου θα έκλεινε τα 41 της χρόνια, αλλά δυστυχώς, το νήμα της ζωής της κόπηκε απότομα, όταν τον Ιούλιο του 2011 άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, στο σπίτι της στο Λονδίνο. Ωστόσο, παρά τα 12 χρόνια που έχουν περάσει από το θάνατό της κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την μουσική κληρονομιά που άφησε με εκατομμύρια θαυμαστές της ανά τον κόσμο να ακούν και να τραγουδούν τα κομμάτια της. Αν και η βιογραφική ταινία που βασίζεται στη ζωή της, Back to Black, δεν είχε την επιτυχία που αναμενόταν, πρόσφατα οι γονείς της δημοσίευσαν μία σελίδα από το ημερολόγιό που κρατούσε ως έφηβη στο οποίο έγραφε τα όνειρα και τους στόχους που ήθελε να πραγματοποιήσει. Η Janis Winehouse-Collins και ο Mitch Winehouse χώρισαν όταν η κόρη τους ήταν εννέα ετών -οι δυο τους πρόσφατα μοιράστηκαν αποσπάσματα από τις σημειώσεις της αείμνηστης τραγουδίστριας από το βιβλίο «Amy Winehouse: In Her Words».

Οι γονείς της δήλωσαν: «Μετά το θάνατο της Έιμι, αρχίσαμε να εξετάζουμε τα γραπτά και τα σχέδιά της που είχε συλλέξει από την πρώιμη παιδική της ηλικία και αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε πώς, πίσω από την επαναστατική της στάση, η Έιμι ακολούθησε με προσήλωση το ταλέντο της». Στη συνέχεια δήλωσαν ότι το υπνοδωμάτιο της τραγουδίστριας ήταν το «καταφύγιό» της και ότι «πάντα πήγαινε να δουλέψει εκεί», σχεδιάζοντας το μέλλον της.

Το χειρόγραφο σημείωμα της Amy Winehouse

«Οι λίστες της Έιμι μας κάνουν ακόμα να γελάμε», συνέχισε το πρώην ζευγάρι. «Ακόμη και ως 16χρονη είχε φιλοδοξίες πολύ πέρα ​​από τα όνειρα των περισσότερων ανθρώπων. Η κόρη μας ήταν πραγματικά μοναδική! Δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατό της, η αναδρομή σε αυτά εξακολουθεί να μας κάνει να χαμογελάμε, όπως έκανε η Έιμι». Για αρχή, όπως φαίνεται στο ημερολόγιο της Amy, η ίδια είχε στόχο να ανοίξει ένα εστιατόριο, μετά να φωτογραφηθεί από τον David LaChapelle -κάτι που αργότερα πραγματοποιήθηκε, καθώς ο φωτογράφος σκηνοθέτησε ακόμη και το μουσικό της βίντεο για το επιτυχημένο κομμάτι της «Tears Dry on Their Own» το 2007. Στη συνέχεια, η Έιμι ήλπιζε να «κάνει μια ταινία όπου θα φαίνεται άσχημη», καθώς και κάποια στιγμή να πρωταγωνιστήσει δίπλα στον θρύλο του κινηματογράφου Μάικλ Μάντσεν.

Το πέμπτο όνειρό της ήταν να γίνει «καλή φίλη» με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ , τη Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ και τον Έντι Ίζαρντ. Στη συνέχεια, έγραψε ότι ήθελε να συνεργαστεί με τη Missy Elliott και τον Timbaland. Να αποκτήσει μια συλλογή παπουτσιών που αποτελείται από περισσότερα από 300 ζευγάρια, καθώς και να αποκτήσει τα «μαλλιά της Μέριλιν Μονρόε». Να συναντήσει την Λιζ Τέιλορ και τον Πολ Νιούμαν, να αποφύγει τη χειρουργική επέμβαση, να έχει ανθρώπους που την προσέχουν, να αγοράσει ένα σπίτι στο South Beach και τέλος, να κάνει μια ταινία με τον Steve Buscemi.

Η Έιμι μπορεί να μην τα κατάφερε όλα, αλλά σίγουρα πέτυχε απίστευτα κατορθώματα στη σύντομη ζωή της. Η Janis και ο Mitch είπαν ότι ήταν «γλυκόπικρο» να ανατρέχουμε στις παλιές σημειώσεις της κόρης τους – ειδικά σε μια συγκεκριμένη παράγραφο που σημείωσε: «Κυρίως έχω αυτό το όνειρο να γίνω πολύ διάσημη, να δουλέψω στη σκηνή. Είναι μια δια βίου φιλοδοξία. Θέλω οι άνθρωποι να ακούσουν τη φωνή μου και απλώς να ξεχάσουν τα προβλήματά τους για πέντε λεπτά…Θέλω να με θυμούνται για την ύπαρξη μου…»