Oasis επανένωση: Φουντώνουν οι φήμες

«Φουντώνουν» ξανά οι φήμες που θέλουν το θρυλικό συγκρότημα Oasis να επανενώνεται. Οι Sunday Times ανέφεραν ότι τα αδέλφια Γκάλαχερ -τα οποία βρίσκονται σε διαμάχη τα τελευταία 15 χρόνια- θα επανενωθούν το επόμενο καλοκαίρι για μια εμφάνιση στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου και για συναυλίες στο Heaton Park στη γενέτειρά τους, το Μάντσεστερ. Το δημοσίευμα επικαλείται ως πηγές «ειδικούς της βιομηχανίας» και υποστηρίζει ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να φτάσει ήδη από την Τρίτη (27 Αυγούστου).

I never did like that word FORMER

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2024