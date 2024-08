Δεν μπορώ να ακούω πια κάποια κομμάτια του χωρίς να κλάψω, λέει η κόρη του Έμινεμ

H κόρη του Έμινεμ, Χάιλι Τζέιντ Μάδερς μίλησε για τον πατέρα της και τη μουσική του, εξηγώντας πόσο τη συγκινεί να τον ακούει. Η κόρη του μίλησε για αυτόν, στο podcast της, με τίτλο «Just a little Shady» με αφορμή το νέο κομμάτι του ράπερ, «Somebody Save Me». Παραδέχτηκε μάλιστα, ότι το βιντεοκλίπ ήταν αρκετά «βαρύ» για τα δικά της γούστα, ενώ είπε πως δεν ξέρει αν μπορεί να το παρακολουθήσει ξανά.

«Σίγουρα κλαίω κάθε φορά που το ακούω», είπε αρχικά. «Μεταξύ αυτού και του “Temporary”… Νομίζω πως έκλαψα με λυγμούς και με τα δύο τραγούδια, αλλά ειδικά για το “Temporary”», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανατροφή της, λέγοντας πόσο καλή δουλειά θεωρεί ότι έκαναν οι γονείς της. «Βλέποντας τα βίντεο και ακούγοντας τα τραγούδια του, νιώθω ότι οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά μεγαλώνοντάς με. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα είναι τα πράγματα έξω», σημείωσε.

Επίσης, συμπλήρωσε: «Αλλά τώρα σαν ενήλικας πλέον, είναι τρομακτικό να το σκέφτομαι. Και νομίζω ότι γι’ αυτό συγκινούμαι τόσο πολύ τώρα». Η 28χρονη κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να ακούει και κάποια από τα τραγούδια του μπαμπά της. «Δεν μπορώ να ακούω πια κάποια κομμάτια χωρίς να κλάψω, πχ το Mockingbird», είπε.

Eminem’s daughter Hailie Jade admits her dad’s music brings her to tears: ‘I audibly sobbed’ https://t.co/pxyUjvVkBj pic.twitter.com/QRxaL8EHd2

