Εντ Σίραν: Απάτη η λίμνη που λέει ότι έφτιαξε για περιβαλλοντικούς λόγους

Στην Ελλάδα ονομάζουμε τις πισίνες «βόθρους», αλλά στη Μεγάλη Βρετανία είναι πιο εκλεπτυσμένοι και τις αποκαλούν «λίμνες για την άγρια ζωή». Μια τέτοια έχει φτιάξει και ο δημοφιλής τραγουδιστής Εντ Σίραν, γεγονός που έχει επιφέρει την οργή των ντόπιων. Ειδικότερα, δημοσίευμα της Daily Mail έφερε στην επιφάνεια, την αρνητική εικόνα που έχουν για τον τραγουδιστή, με αφορμή την «πισίνα για την Άγρια Ζωή» που ισχυρίζεται ότι έχει φτιάξει στο σπίτι του. Ένας θυμωμένος χωρικός κατηγόρησε τον Σίραν ότι «κοροϊδεύει», επειδή ο 33χρονος επέμεινε στους αξιωματούχους του δημοτικού συμβουλίου ότι πρόκειται για λίμνη Άγριας Ζωής που φιλοξενεί αμφίβια και πουλιά και όχι για πισίνα.

Μιλώντας στο πρακτορείο, άνθρωποι που μένουν κοντά στον Εντ Σίραν χαρακτήρισαν την πισίνα «απάτη», λίγο αφού ο ίδιος βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να βουτάει μέσα για να κολυμπήσει, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Όταν το 2017 έφτιαξε μια προβλήτα εκεί, με το προσωπικό του συμβουλίου να τον προειδοποιεί, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για «ψυχαγωγικές δραστηριότητες αναψυχής, όπως η κολύμβηση».

Ο Σίραν είχε λάβει τη συγκατάθεση των αρμοδίων, για να σκάψει για τη λίμνη στο κέντρο ενός χωραφιού, στο οποίο φύτεψε δέντρα, αλλά με τη δέσμευση ότι «θα υποστήριζε τη διατήρηση της φύσης και θα παρείχε ένα φυσικό βιότοπο για έντομα, αμφίβια και πουλιά» προκαλώντας τις αντιδράσεις των γειτόνων. Σήμερα, δύο από τους εκνευρισμένους γείτονες, εκείνοι που μένουν πιο κοντά στον Εντ Σίραν από τους υπόλοιπους, λένε: «Η λεγόμενη λίμνη για την άγρια ζωή μοιάζει τώρα περισσότερο με λίμνη κολύμβησης».

Ed Sheeran dives into specially installed pond at £3.7 million estate as he gives an insight into his daily routine – after disgruntled neighbours complained about ‘natural pool’ https://t.co/fQImNl9TYA pic.twitter.com/hWNW3Ac11F

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 21, 2024