BYD: Το κινεζικό θαύμα που αλλάζει το αυτοκίνητο – και αφήνει την Αμερική πίσω

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η BYD ήταν ένα άγνωστο όνομα για τον περισσότερο κόσμο. Σήμερα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με το συμβολικό όνομα Build Your Dreams έχει ξεπεράσει την Tesla και φιλοδοξεί να σταθεί ισότιμα απέναντι στους κολοσσούς Toyota και Volkswagen. Κι όμως, στις ΗΠΑ παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη – όχι λόγω έλλειψης τεχνολογίας, αλλά εξαιτίας των εμπορικών φραγμών που έχουν θεσπιστεί για να αναχαιτίσουν τον κινεζικό ανταγωνισμό. Αλλά όσο η Ουάσιγκτον βάζει δασμούς, το Πεκίνο χτίζει μια νέα παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η BYD δεν είναι απλώς άλλη μια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων.

Είναι το προϊόν ενός κρατικά οργανωμένου σχεδίου που περιλαμβάνει επιδοτήσεις, καθετοποιημένη παραγωγή, έλεγχο πρώτων υλών, εσωτερική τεχνολογία και απίστευτη ευελιξία. Φτιάχνει μπαταρίες, τσιπ, software, μέχρι και τα πλοία μεταφοράς των οχημάτων της. Και όλα αυτά σε τιμές που δυτικοί κατασκευαστές απλώς δεν μπορούν να ανταγωνιστούν: ηλεκτρικά SUV κάτω των 10.000 δολαρίων, τεχνολογία φόρτισης πέντε λεπτών, πολυτελή μοντέλα που επιπλέουν στο νερό και στρίβουν επί τόπου.

