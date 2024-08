Lady Gaga για Μπρούνο Μαρς: Το ταλέντο του είναι ανεξήγητο, δεν υπάρχει κανείς σαν κι αυτόν

Η Lady Gaga συνεργάστηκε με τον Μπρούνο Μαρς στο κομμάτι «Die with a smile» κι αναφέρθηκε σε αυτό στη νέα της συνέντευξη. Μιλώντας στην PageSix, η τραγουδίστρια δήλωσε για τη συνεργασία της: «Ο Μπρούνο κι εγώ τρέφουμε αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για τον άλλο και συζητούσαμε καιρό αυτή τη συνεργασία». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τελείωνα το δικό μου άλμπουμ στο Μαλιμπού και μετά από μια κουραστική μέρα μου ζήτησε να έρθω στο στούντιο για να ακούσω κάτι, πάνω στο οποίο δούλευε».

How Lady Gaga and Bruno Mars’ unexpected collaboration, ‘Die With a Smile,’ came together https://t.co/DeCaGisj2Y pic.twitter.com/UiZtPj3Ka9

— Page Six (@PageSix) August 16, 2024