Κέιτ Μπλάνσετ για Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Κανείς δεν πληρώθηκε για αυτή την ταινία

Τι κι αν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise στην ιστορία του κινηματογράφου; Οι ηθοποιοί του δεν έλαβαν την αμοιβή που θα περίμενε κανείς. Αυτό αποκάλυψε η Κέιτ Μπλάνσετ σε πρόσφατες δηλώσεις της. Η ηθοποιός υποδύθηκε την Γκαλάντριελ στην τριλογία που σκηνοθέτησε ο Πίτερ Τζάκσον και ξεκαθάρισε ότι κάθε άλλο παρά μια καλοπληρωμένη δουλειά ήταν.

Ως καλεσμένη στην εκπομπή Watch What Happens Live του Bravo, συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που ο παρουσιαστής κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Ο Άντι Κοέν τη ρώτησε, «ποια από τις ταινίες της, της χάρισε τη μεγαλύτερη αμοιβή» Η πρωταγωνίστρια των Borderlands τον κάλεσε να μαντέψει ποια ταινία ήταν αυτή και εκείνος υπέθεσε ότι ήταν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.

Η αντίδραση της ηθοποιού ήταν: «Πλάκα μου κάνεις; Όχι, κανείς δεν πληρώθηκε για να κάνει αυτή την ταινία. Βασικά, με κέρασαν κάτι σάντουιτς και κράτησα τα αυτιά του ξωτικού που φορούσα». Όταν ρωτήθηκε στην πορεία, αν πήρε μερίδιο από την εισπρακτική επιτυχία της ταινίας, η Μπλάνσετ απάντησε: «Όχι, αυτό ήταν πολύ πριν από όλα αυτά» και στο τέλος εξήγησε ότι υπέγραψε για την ταινία επειδή «ήθελε να δουλέψει με τον τύπο που έκανε το Braindead», την κωμωδία με ζόμπι του Τζάκσον το 1992, η οποία κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ ως Dead Alive.

Cate Blanchett says she didn’t get paid anything for the ‘LORD OF THE RINGS’ movies.

“I basically got free sandwiches, and I got to keep my elf ears”

(Source: @BravoWWHL) pic.twitter.com/OmUDn6Guyy

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 9, 2024