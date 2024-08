Καρίνι – Κελίφ Ολυμπιακοί 2024: Το οργισμένο tweet της Κέιτλιν Τζένερ

Ως Μπρους, η Κέιτλιν Τζένερ είχε στο δυναμικό της αξιοσημείωτες διακρίσεις στον χώρο του αθλητισμού, με κορυφαία τη νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976. Μετά την πολυσυζητημένη γροθιά της interxex πυγμάχου, Ιμάν Κελίφ, στην αντίπαλό της που την έβγαλε νοκ άουτ πριν καν συμπληρώσουν ένα λεπτό αγώνα, η Τζένερ πήρε θέση.

Η πρώην χρυσή ολυμπιονίκης χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Κελίφ (που δεν είναι τρανς) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 ως «ντροπή» στο Twitter. Πιο συγκεκριμένα, απάντησε σε δημοσίευση της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (συγγραφέα του Χάρι Πότερ) σχετικά με το φλέγον ζήτημα που απασχολεί τον αθλητικό -και όχι μόνο- χώρο τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Η Τζένερ έγραψε: «Αυτό είναι ντροπή! ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Όχι άνδρες στα γυναικεία αθλήματα!».

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, στην οποία απάντησε η Κέιτλιν Τζένερ, δημοσίευσε φωτογραφία των δύο αθλητριών από τον αγώνα και έγραψε: «Θα μπορούσε κάποια εικόνα να συνοψίσει καλύτερα το νέο μας κίνημα για τα δικαιώματα των ανδρών; Το μειδίαμα ενός αρσενικού που ξέρει ότι προστατεύεται από ένα μισογυνιστικό αθλητικό κατεστημένο που απολαμβάνει την αγωνία μιας γυναίκας την οποία μόλις χτύπησε στο κεφάλι και της οποίας τις φιλοδοξίες ζωής μόλις διέλυσε».

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

