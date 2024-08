Καρίνι – Κελίφ Ολυμπιακοί 2024: Η Ιταλίδα που έχασε από την Αλγερινή ζητά συγγνώμη

Η Ιταλίδα πυγμάχος Άντζελα Καρίνι δήλωσε ότι θέλει να ζητήσει συγγνώμη από την Αλγερινή Ιμάνε Κελίφ, για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε μετά τον αγώνα μεταξύ τους. Η Κελίφ είναι μία από τις δύο αθλήτριες που έχουν λάβει άδεια να αγωνιστούν στην πυγμαχία γυναικών στο Παρίσι, παρά το γεγονός ότι είχαν αποκλειστεί από το περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής. Η συμμετοχή της 25χρονης στους Αγώνες αποδείχθηκε αμφιλεγόμενη, με αποτέλεσμα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να υπερασπιστεί το δικαίωμά της να αγωνιστεί.

Με στεναχωρεί η διαμάχη, λυπάμαι και για την αντίπαλό μου, λέει η Ιταλίδα πυγμάχος

«Όλη αυτή η διαμάχη με στεναχωρεί», δήλωσε η Καρίνι στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport. «Λυπάμαι και για την αντίπαλό μου. Αν η ΔΟΕ είπε ότι μπορεί να αγωνιστεί, σέβομαι αυτή την απόφαση» είπε η πυγμάχος. Η Καρίνι, επίσης 25 ετών, δήλωσε ότι η εγκατάλειψη του αγώνα ήταν ένα βήμα που έπρεπε να κάνει, αλλά εξέφρασε τη λύπη της που δεν έσφιξε το χέρι της Κελίφ μετά. «Δεν ήταν κάτι που σκόπευα να κάνω», δήλωσε η Καρίνι. «Στην πραγματικότητα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εκείνη και όλους τους άλλους. Ήμουν θυμωμένη επειδή οι Ολυμπιακοί μου αγώνες τελείωσαν άδοξα». Πρόσθεσε ότι αν συναντούσε ξανά την Κελίφ, θα την «αγκάλιαζε».

Σύμφωνα με τη Le Figaro, η Καρίνι είπε, επίσης: «Δεν θα κρίνω την Ιμάνε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα για την αντίπαλό μου, εκτός από ένα πράγμα: δεν έχει για τίποτα να κατηγορήσει τον εαυτό της. Είναι μια γυναίκα που είναι εκεί για να κάνει τους Αγώνες, όπως εγώ. Ποια είμαι εγώ να την κρίνω;». Αφού δέχτηκε μια γροθιά στο πρόσωπο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πέμπτης, η Καρίνι πήγε στη γωνία για να φτιάξει ο προπονητής της το κάλυμμα του κεφαλιού της. Αφού συνέχισε για λίγο, επέστρεψε και πάλι στη γωνία της και σταμάτησε τον αγώνα. Η Καρίνι δήλωσε αργότερα στο BBC Sport: «Θα μπορούσε να ήταν ο αγώνας της ζωής μου, αλλά έπρεπε να διαφυλάξω και τη ζωή μου εκείνη τη στιγμή».

«Η Αλγερινή πυγμάχος γεννήθηκε γυναίκα, καταγράφηκε ως γυναίκα, έζησε τη ζωή της ως γυναίκα, πυγμαχεί ως γυναίκα, έχει γυναικείο διαβατήριο», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ Μαρκ Άνταμς. Η Κελίφ είναι πλέον ένα βήμα μακριά από το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο αφού προκρίθηκε στα προημιτελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες με νίκη επί της Άντζελα Καρίνι. Ο θρίαμβός της ωστόσο επισκιάστηκε από διαμάχες καθώς η Ιταλίδα αντίπαλός της αποσύρθηκε μέσα σε μόλις 46 δευτερόλεπτα υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι δίκαιο». Η πρωθυπουργός της Ιταλίας έσπευσε να υπερασπιστεί την απόφαση της πυγμάχου της πατρίδας της, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στην ίδια την Καρίνι. Πριν από τον αγώνα, επικριτικοί είχαν εμφανιστεί και η υπουργός Οικογένειας της Ιταλίας Ευγένια Ροσέλα και ο υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι.

Η 25χρονη πέρυσι μαζί με μία ακόμα αθλήτρια την Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν αποκλείστηκαν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Νέο Δελχί. Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας ΙΒΑ έκρινε ότι απέτυχαν σε τεστ καταλληλότητας φύλου. Η Κελίφ έχει ανδρικά χρωμοσώματα XY, αλλά δεν είναι τρανς. Και οι δύο αθλήτριες είναι γυναίκες στα διαβατήριά τους. Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η Κελίφ αποκλείστηκε από την ΙΒΑ επειδή «τα αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης της δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας». Παρ’ όλα αυτά, ένας εκπρόσωπος της ΔΟΕ δήλωσε ότι η Κελίφ είναι επιλέξιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς στο διαβατήριό της αναφέρεται ότι είναι γυναίκα. Ως αποτέλεσμα αυτού προκλήθηκαν αντιδράσεις, πολλοί έσπευσαν να τη χαρακτηρίσουν ως «τρανς γυναίκα» και υποστήριξαν ότι δεν έπρεπε να αγωνίζεται στο γυναικείο τουρνουά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αργότερα έγινε γνωστό ότι η «Κελίφ είναι βιολογικά γυναίκα που υποφέρει από ένα σπάνιο σύνδρομο που έχει να κάνει με διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη φύλου (DSD) ή intersex περιπτώσεις. DSD ή intersex περιπτώσεις μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα μια γυναίκα να έχει ανδρικά χρωμοσώματα ή ανατομία».

