Σελίν Ντιόν Ολυμπιακοί 2024: Τρία χρόνια μετά η μεγάλη σταρ ανεβαίνει ξανά στη σκηνή

Μυστήριο επικρατούσε ως χθες με την παρουσία της Σελίν Ντιόν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις όχθες του Σηκουάνα. Η σπουδαία τραγουδίστρια, που το 2022 αποκάλυψε πως πάσχει από το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου έφτασε στο Παρίσι την Τρίτη 23 Ιουλίου και διανυκτέρευσε στο χλιδάτο ξενοδοχείο Le Royal Monceau ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας πολλοί θαυμαστές της συγκεντρώθηκαν απ’ έξω με την ελπίδα να τη δουν από κοντά.

Καθώς τους τελευταίους μήνες δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο υποστηρίζουν πως η 56χρονη τραγουδίστρια θα συμμετέχει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που ξεκινούν αυτή την Παρασκευή στην Πόλη του Φωτός, η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Αμελί Ουντεά-Καστερά, μίλησε για πρώτη φορά για τον ρόλο της Σελίν Ντιόν στην παγκόσμια αθλητική εκδήλωση.

MOTHER @celinedion has arrived at #Paris2024

Rumours have been circulating that the Canadian icon could be performing in Friday’s opening ceremony 👀 pic.twitter.com/Y0OAv0YhLc

— CBC Olympics (@CBCOlympics) July 23, 2024