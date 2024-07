Lucca Summer Festival 2024 Sam Smith: Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με μαύρη τουαλέτα

Ο Σαμ Σμιθ είναι ένα από τα ονόματα που πλαισίωσαν το Lucca Summer Festival στην Ιταλία. Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή της διοργάνωσης και επέλεξε για ακόμη μια φορά, εκκεντρικά ρούχα. Τραγούδησε μερικές από τις επιτυχίες του με το κοινό να τον καταχειροκροτά. Ωστόσο, τα βλέμματα «τράβηξε» η μαύρη και μακριά τουαλέτα με την οποία εμφανίστηκε στη σκηνή. Ο 32χρονος φόρεσε τη μαύρη δημιουργία με τα μεγάλα φουσκωτά μανίκια και είπε μια μπαλάντα.

Ο Σαμ Σμιθ είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν δεχτεί «κύμα» μίσους για τις τολμηρές εμφανίσεις στη σκηνή. Εκτός από τα ρούχα του, ο Σμιθ έχει προκαλέσει αντιδράσεις και με τα σόου που κατά καιρούς κάνει. Πριν από έναν χρόνο, έδωσε μία συναυλία στη Μαδρίτη και η χορογραφία του όχι μόνο δεν άρεσε, αλλά θεωρήθηκε και απαγορευτική για ανήλικους θεατές. Φορώντας έναν μαύρο κορσέ και στρινγκ, ο Σμιθ στάθηκε μπροστά από έναν χορευτή του και πήραν μία πόζα σεξουαλικής πράξης. Η εικόνα των δυο τους έγινε viral στο Twitter με αρνητικό πρόσημο

Σύσσωμοι οι χρήστες της πλατφόρμας καταδίκασαν την απόφαση των αρμόδιων, να είναι προσβάσιμη αυτή η συναυλία σε παιδιά όλων των ηλικιών. Έκαναν λόγο για «αηδιαστική εικόνα», αποκαλούν τον Σμιθ «φρικιό» και θίγουν το ζήτημα της επιλεκτικής ελευθερίας του λόγου. «Είναι ενδιαφέρον πώς η αρχή της ελευθερίας του λόγου υπερασπίζεται το δικαίωμα των καλλιτεχνών να “προσβάλουν” το κοινό τους όταν πρόκειται για κάποιους καλλιτέχνες, αλλά όχι για άλλους, όπως ο Σαμ Σμιθ. Είτε πιστεύετε ότι η ελευθερία του λόγου/έκφρασης δέχεται επίθεση;» γράφει κάποιος.

Ωστόσο, τα περισσότερα σχόλια ήταν μηνύματα οργής στο πρόσωπο του καλλιτέχνη, καταγγέλλοντας ότι ο ίδιος προσέφερε ένα «ανατριχιαστικό θέαμα» και «προσβάλλει το κοινό του». «Φρικιό είναι η λέξη που ψάχνετε», «Η εκδήλωση αυτή προσφέρει δωρεάν είσοδο για παιδιά από 0-8 ετών», «Πιστεύετε ότι αυτού του είδους οι συναυλίες είναι κατάλληλες για παιδιά;», «Πάρτε τον από μπροστά μου. Μεγάλο ανατριχιαστικό ερπετό» έγραφαν οργισμένοι.

Here’s a photo from Sam Smith’s performance in Madrid over the weekend.

Do you think this type of show is appropriate for children? pic.twitter.com/bSawt4qmKk

