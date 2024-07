Ντρου Μπάριμορ αλκόολ: Ήμουν το πιο ανασφαλές άτομο, προτιμούσα να είμαι συνεχώς έξω και να πίνω

Η Ντρου Μπάριμορ παραδέχτηκε πόσο ανασφαλής ήταν στο παρελθόν, ενώ εξήγησε πως έφτασε να πίνει συνεχώς αλκοόλ για να μη σκέφτεται. Η 49χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε στην Sunday Telegraph και δήλωσε αρχικά: «Ήμουν το πιο ανασφαλές άτομο που γνώρισα ποτέ, για αυτό προτιμούσα να είμαι συνεχώς έξω και να πίνω, για να ξεφύγω από τον εαυτό μου». Στη συνέχεια, ανέφερε πως καθώς δεν μπορεί να ελέγξει τους ανθρώπους έξω, τότε θα πρέπει να φτιάξει ένα σπίτι, μέσα στο οποίο νιώθει εκείνη καλά. «Δεν ξέρω, όταν θα γίνω 50, θα χτίσω ένα σπίτι, μέσα στο οποίο θα είναι ευχάριστο να ζεις, αφού ο έξω κόσμος δεν είναι στον δικό μου έλεγχο. Θέλω να μπορώ να γυρίσω σε αυτό και να βρίσκω λίγη ησυχία», τόνισε. Σημείωσε επιπλέον, τη δυσκολία της να κάνει αυτοκριτική, ενώ ανέφερε πως πιστεύει ότι το κάθε άτομο κρίνει αρνητικά τον εαυτό του.

