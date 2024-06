Μάργκοτ Ρόμπι σύζυγος: “Είμαστε μαζί 24 ώρες τη μέρα”

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο σύζυγός της, Τομ Ακερλέι μίλησαν για τον γάμο τους και την καθημερινή τους ζωή. Όπως αποκάλυψε στους Sunday Times, το ζευγάρι περνάει σχεδόν ολόκληρη την ημέρα του μαζί. «Είμαστε μαζί 24 ώρες την ημέρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τομ Ακερλέι. Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι ζωές τους μοιάζουν πολύ, ενώ τόνισε πως δεν βρίσκουν κανένα εμπόδιο στην επικοινωνία τους. «Δεν εργαζόμαστε μεμονωμένα πάνω σε κάτι. Είμαστε μαζί και δεν έχουμε εναλλαγές. Πλέον, όλα έχουν γίνει ένα», είπε σχετικά με το πώς μπορούν να συνδυάσουν τη ζωή και την καριέρα τους.

Υπενθυμίζεται πως ο σύζυγος της Μάργκοτ Ρόμπι είναι γνωστός παραγωγός και σκηνοθέτης. Μαζί ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment. Το ζευγάρι στη συνέχεια της συνέντευξής του τόνισε πως δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που θα τους κάνουν να τσακωθούν, ενώ ανέφερε πως οι αφορμές είναι συνήθως χαζές. «Στο σπίτι για παράδειγμα μπορεί να τσακωθούμε για τα μπισκότα σοκολάτας. Εγώ προτιμώ εκείνα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Μάργκοτ εκείνα από την Αυστραλία», ανέφερε. Ωστόσο, εξήγησε πως ποτέ δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους, όσο διαφορετικοί άνθρωποι κι αν είναι. Η Ρόμπι και ο Ακερλέι, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2016, κρατούν σε γενικές γραμμές τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Margot Robbie’s husband Tom Ackerley reveals they spend ’24 hours a day’ together in rare interview https://t.co/oubKCRt4Ip

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 23, 2024