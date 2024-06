Ντόλι Πάρτον μιούζικαλ: «Έχω γράψει πολλά πρωτότυπα τραγούδια»

Το «Hello, I’m Dolly» είναι το νέο μιούζικαλ που θα ανέβει στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 2026 και είναι εμπνευσμένο από την Ντόλι Πάρτον. Από την σκηνή του CMA Fest στο Νάσβιλ, η σταρ της κάντρι μουσικής είπε ότι «Γεια σας, είμαι η Ντόλι και έζησα όλη μου τη ζωή για να δω αυτό το σόου στη σκηνή. Έχω γράψει πολλά πρωτότυπα τραγούδια για την παράσταση και έχω συμπεριλάβει και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Θα γελάσετε, θα κλάψετε, θα χειροκροτήσετε, θα χοροπηδήσετε, θα είναι πραγματικά μια Γκραντ Όπερα». Ο τίτλος του μιούζικαλ είναι ένας φόρες τιμής στο πρώτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1967. Μαζί της στην παραγωγή εκτός από τον ‘Ανταμ Σπίρς (Adam Speers) της ATG Production θα είναι ο Ντάννι Νόζελ μέσω της CTK Enterprises με έδρα το Νάσβιλ. «Η πρώτη φορά που είχα τη χαρά να συνεργαστώ με την Ντόλι Πάρτον ήταν το 2019 όταν μας εμπιστεύτηκε να δημιουργήσουμε μια νέα διασκευή του μιούζικαλ «9 to 5» για το West End του Λονδίνου», είπε ο ‘Ανταμ Σπίρς.

«Πάντα άκουγα ότι ήθελε να κάνει ένα μιούζικαλ βασισμένο στη ζωή της, οπότε όταν με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε η παραγωγή του, ενθουσιάστηκα. Όπως γνωρίζει ο κόσμος, η Ντόλι είναι ένα μαγικό μείγμα ταλέντου, σκληρής δουλειάς, ευφυΐας, γοητείας, ευστροφίας και μιας γιγαντιαίας καρδιάς. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μεταφέρουμε την εμπνευσμένη ιστορία της στο Μπρόντγουεϊ», πρόσθεσε. Σύμφωνα με το Deadline, η διανομή των ρόλων και τα πρόσθετα μέλη της δημιουργικής ομάδας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Hello, I’m Dolly! I’ve been writing my life story as a Broadway musical for several years and I’m proud to announce we are finally developing ‘Hello, I’m Dolly – An Original Musical’ for the Broadway stage. Head to https://t.co/hFY5psUTdf for more information 🦋 pic.twitter.com/15pUqUiToB

— Dolly Parton (@DollyParton) June 6, 2024