Νίκι Μινάζ σύλληψη: Η συγγνώμη της τραγουδίστριας στους θαυμαστές της

Η Νίκι Μινάζ ζήτησε συγγνώμη από ένα πλήθος θαυμαστών που συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της στο Μάντσεστερ το Σαββατοκύριακο, αφότου αναγκάστηκε να αναβάλει μια συναυλία λόγω της σύλληψής της στο Άμστερνταμ. «Σας αγαπώ και λυπάμαι που συνέβη αυτό απόψε», είπε η ράπερ σε ένα γκρουπ θαυαμαστών, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Η 41χρονη ράπερ είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στην Co – op Live Arena του Μάντσεστερ το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο της περιοδείας της «Pink Friday 2». Ωστόσο, αναγκάστηκε να αναβάλει τη συναυλία αφού συνελήφθη στο Άμστερνταμ ως ύποπτη για υποτιθέμενη κατοχή ναρκωτικών. Η Μινάζ ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη από τους θαυμαστές του σε μια σειρά από tweets που μοιράστηκε μέσω του X/Twitter το Σάββατο. «Σας ευχαριστώ όλους όσους προσευχήθηκαν για μένα σήμερα. Είθε ο Θεός να σας καλύψει εσάς και όλους όσοι συνδέονται μαζί σας.

Είθε να είστε ευλογημένοι πέρα από τη φαντασία σας», εξήγησε η Μινάζ σε μια μακροσκελή δήλωση σχετικά με τη σύλληψη, σημειώνοντας ότι έχει «τόσες τόσες τόσες πολλές αποδείξεις από βίντεο», καθώς βιντεοσκόπησε την εμπειρία της σε πραγματικό χρόνο. «Θα βάλω τους δικηγόρους και τον Θεό να το αναλάβουν από εδώ και πέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, δεχτείτε τη βαθύτατη και ειλικρινή συγγνώμη μου. Σίγουρα ήξεραν ακριβώς πώς να με πληγώσουν σήμερα, αλλά και αυτό θα περάσει», είπε κατά τη διάρκεια του βίντεο. Κάποια στιγμή, μοιράστηκε επίσης το όνομα του ξενοδοχείου της στο Μάντσεστερ και κάλεσε τους θαυμαστές της να έρθουν να τη δουν. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Μινάζ μετέδωσε σε live streaming στο Instagram της το περιστατικό στο οποίο η αστυνομία του Άμστερνταμ τη συνέλαβε για φερόμενη «μεταφορά ναρκωτικών», λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το επόμενο σόου της.

Nicki Minaj apologizes to fans after getting arrested in Amsterdam: ‘I’ll have the lawyers & God take it from here’ https://t.co/xGSAnHrRXj pic.twitter.com/kCXWdtTZE9

— Page Six (@PageSix) May 26, 2024