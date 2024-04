Σημαία με εκρηκτικά: Η αιματηρή κλωτσιά Ισραηλινού

Παγιδευμένη με εκρηκτικά ήταν σημαία της Παλαιστίνης που κλώτσησε Ισραηλινός έφεδρος με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί από την έκρηξη που ακολούθησε όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

Όπως μετέδωσαν οι Times of Israel το περιστατικό συνέβη κοντά στον οικισμό Kohav HaShahar όταν ο έφεδρος που ήταν εκτός υπηρεσίες είδε την παλαιστινιακή σημαία να κυματίζει.

Σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση Rescuers Without Borders ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη και μάλιστα αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό ερευνούν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

An Israeli civilian is lightly injured as a result of an improvised explosive device near the West Bank settlement of Kohav HaShahar, medics say. The man was trying to remove a Palestinian flag on the side of the Route 458 highway when it exploded, footage shows. pic.twitter.com/YMgyNbVfby

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2024