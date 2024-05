Ο David Gilmour συζητά για πιθανή συναυλία ολογραμμάτων των Pink Floyd

Με την επιτυχία των ABBA «Voyage», περισσότεροι μουσικοί εξετάζουν τις δυνατότητες για περιοδείες με ολογράμματα στο μέλλον. Η τεχνολογία μπορεί απλώς να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την αθανασία. Ο David Gilmour των Pink Floyd το σκέφτεται σοβαρά. Στα 78 του, ο κιθαρίστας των Pink Floyd είναι ακόμα ενεργός μουσικός. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πρώτου του νέου άλμπουμ ύστερα από εννέα χρόνια. Με την επερχόμενη κυκλοφορία του Luck and Strange, ο Gilmour ξεκαθαρίζει ότι δεν πάει πουθενά και εξακολουθεί να έχει πλούσια έμπνευση και να είναι μέρος του μουσικού κόσμου. Ωστόσο, το θέμα του δίσκου αποδεικνύει ότι ο μουσικός γνωρίζει πολύ καλά ότι ο χρόνος κυλάει.

«Είναι γραμμένο από την άποψη του να μεγαλώνεις. Η θνησιμότητα είναι η σταθερά», είπε για το άλμπουμ. Κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας, συνεργάστηκε με ένα σύνολο σημαντικών μουσικών, τόσο παλιούς όσο και νέους. Ένα κομμάτι περιλαμβάνει τον αείμνηστο πληκτρίστα των Pink Floyd, Richard Wright, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια ενός από τα τελευταία τους jams. Περιλαμβάνει επίσης τα παιδιά του Gilmour, Romany, Charlie και Gabriel. Η τεχνολογία ολογράμματος που χρησιμοποιήθηκε από το σουηδικό συγκρότημα ποπ για το σόου των ABBA «Voyage» φαίνεται ως ένας τρόπος να ξεφύγουμε από τους αναπόφευκτους σωματικούς περιορισμούς της γήρανσης.

Σχετικά με το θέμα μιας περιοδείας με ολόγραμμα των Pink Floyd, ο Gilmour είπε,

«Αν κάποιος είχε όλα τα χρήματα και όλες τις έξυπνες ιδέες – και μετά όταν συμφωνήσουμε σε μια σειρά από πολύ, πολύ δύσκολες και επαχθείς συνθήκες – θα πείτε, «Ναι, εντάξει». Ωστόσο, όταν αναφέρθηκε το ABBA Voyage, είχε ανάμεικτα συναισθήματα για το concept. «Νόμιζα ότι οι εικόνες τους ήταν κάπως εντάξει, αλλά δεν επρόκειτο ποτέ να με πείσουν ότι ήταν αληθινό», είπε στο Uncut. Τα ζωντανά μέλη των Pink Floyd έκαναν καθ’ όλη την καριέρα τους θεαματικά, περίπλοκα live.

Η περιοδεία This Is Not a Drill του Roger Waters έμοιαζε περισσότερο με μια σκηνική παραγωγή πλήρους κλίμακας παρά με μια κλασική συναυλία, ενώ ο Gilmour πάντα κάνει εντυπωσιακά light show. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια συναυλία με ολόγραμμα των Pink Floyd θα ήταν ξεχωριστή για όλους τους φανς τους. Φαίνεται ότι ο μουσικός δεν θα αρκούνταν απλώς να έχει ακριβείς εικόνες των μελών του συγκροτήματος, αλλά θα ήθελε να είναι πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές όσο αφορά την εικαστική άποψη. Δεν υπάρχει σωστή περιγραφή για το ποιες μπορεί να είναι οι «πολύ, πολύ δύσκολες και επαχθείς συνθήκες» του, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκείς εντάσεις μεταξύ των μελών του συγκροτήματος, είναι απίθανο να συναντηθούν ποτέ.