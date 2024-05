Οι θρυλικοί Rolling Stones ξεκίνησαν περιοδεία

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones ξεκίνησε την περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική με την εναρκτήρια συναυλία να γίνεται το βράδυ της Κυριακής 28 Απριλίου σε έναν κατάμεστο συναυλιακό χώρο στο Χιούστον Η χθεσινή τους συναυλία ήταν η πρώτη από 16 εμφανίσεις που είναι προγραμματισμένες για τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέχρι τον Ιούλιο, με πολλούς θαυμαστές τους να έχουν ταξιδέψει από διάφορες πόλεις για να τους δουν από κοντά υπό τον φόβο ότι αυτή πιθανόν να είναι και η τελευταία φορά. Οι θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος συνέρρευσαν στο NRG Stadium του Χιούστον φορώντας μακό μπλουζάκια με το διάσημο λογότυπο της μπάντας με τα χείλη και τη γλώσσα.

Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε πριν από πάνω από έξι δεκαετίες, άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι του «Start me up» και τον Μικ Τζάγκερ να εμφανίζεται στη σκηνή με ένα γυαλιστερό, ριγέ σακάκι, ένα μακό με παγιέτες και μαύρο τζιν παντελόνι. Το πλήθος άρχισε αμέσως να χορεύει στους ρυθμούς αυτού του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1981. Ο 80χρονος Τζάγκερ χόρευε, χοροπηδούσε και έτρεχε πάνω κάτω στη σκηνή και τραγούδησε με τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος — τον 80χρονο Κιθ Ρίτσαρντς και τον 76χρονο Ρόνι Γουντ.

Παρότι η ομάδα δημοσίων σχέσεων του συγκροτήματος αρνήθηκε να δώσει αριθμό εισιτηρίων που κόπηκαν, η ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων StubHub παρατήρησε ότι δύο ώρες πριν από το σόου λιγότερο από το 2% των συνολικών εισιτηρίων ήταν διαθέσιμα. Το συγκρότημα συγκέντρωσε ανθρώπους κάθε ηλικίας στο στάδιο με τους περισσότερους ωστόσο να είναι άνω των 60 ετών. Τα 18 τραγούδια που ερμήνευσε η μπάντα επί δύο ώρες και πλέον περιλάμβαναν έναν συνδυασμό από τις κλασικές επιτυχίες τους και τρία τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο τους “Hackney Diamonds”, το πρώτο τους άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό μετά το 2005 και το πρώτο επίσης μετά τον θάνατο του ντράμερ Τσάρλι Γουότς το 2021.

Μεταξύ των επιτυχιών τους που καταχειροκροτήθηκαν ήταν οι “Jumping Jack Flash”, “You can’t always get what you want” και “Out of Time”. Το συγκρότημα έκλεισε το σόου με την επιτυχία “(I can’t get no) Satisfaction” και αυτή την εβδομάδα θα βρεθεί στο Jazz and Heritage Festival στη Νέα Ορλεάνη για μια ειδική εμφάνιση.