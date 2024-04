Bικτόρια Μπέκαμ γενέθλια: Ο χορός με τις Spice Girls και η αγκαλιά του Ντέιβιντ Μπέκαμ

H Bικτόρια Μπέκαμ γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά της και οργάνωσε ένα εντυπωσιακό πάρτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Όπως ήταν αναμενόμενο, σε αυτό έδωσαν το παρών και οι Spice Girls, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος διατηρούν μέχρι και σήμερα πολύ καλές σχέσεις. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, που δείχνει τις γυναίκες να χορεύουν.

Tom Cruise is seen arriving at Victoria Beckham’s 50th Birthday Party in London 20/04/24 pic.twitter.com/k5nY7cvECH — 🐤 (@hsufhkshndk11) April 21, 2024

🚨 ALL FIVE SPICE GIRLS ARE IN ATTENDANCE FOR VICTORIA BECKHAM’S 50TH BIRTHDAY! 🚨 pic.twitter.com/jsNFfbS2iE — Nathan Lomax-Fay (@NathanLomaxFay) April 20, 2024

Tom Cruise! Spice Girls! Stars Attended Victoria Beckham’s lavish 50th Birthday Bash at which was held at Oswald’s, a members-only club in London.

Gordon Ramsay, Eva Longoria and more celebs gathered to celebrate the designer’s special day. pic.twitter.com/XUO46WDVzJ — CR (@CarmenInUSA) April 21, 2024

Φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλά διάσημα πρόσωπα, εκτός από την οικογένειά της και τους στενούς της φίλους, να βρίσκονται εκεί για να ευχηθούν στη διάσημη σχεδιάστρια.

Κατά την έξοδό τους από το σημείο, όπου διασκέδαζαν κι ενώ κατευθύνονταν προς το αυτοκίνητό τους, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέδειξε για ακόμα μια φορά τον έρωτα που τρέφει για τη σύζυγό του. Ο πρώην ποδοσφαιριστής ανέβασε τη Βικτόρια Μπέκαμ στην πλάτη του για να τη μεταφέρει στο αυτοκίνητο, προκειμένου να αποφύγει να χρησιμοποιήσει πατερίτσες, μετά το ατύχημα που είχε στο πόδι της. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια κατά τη διάρκεια της Εδομάδας Μόδας του Παρισίου, είχε ένα ατύχημα εν ώρα γυμναστικής, το οποίο την ταλαιπωρεί όπως φαίνεται, ακόμα.