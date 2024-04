Τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή: Καλλιτέχνες, πολιτικοί, άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών αλλά και της τεχνολογίας

Εκατό πορτρέτα ανθρώπων με επιρροή περιλαμβάνει το τελευταίο τεύχος του Time στην ετήσια λίστα των προσώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή, των Influentials, γραμμένα από 100 διαφορετικούς πολιτικούς, συγγραφείς και δημοσιογράφους. Καλλιτέχνες, εμβληματικά πρόσωπα, τιτάνες και πρωτοπόροι, ηγέτες και εφευρέτες περιλαμβάνονται στη λίστα με περιγραφές από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τη ρόκερ Πάτι Σμιθ. Ο Τζο Μπάιντεν αφιερώνει την συνεισφορά του στο πρόσωπο του Σον Φάιν, του προέδρου του UAW, ενός συνδικάτου των εργαζομένων στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι έχει με τον Φάιν την ίδια άποψη για το πώς αξίζει να αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία. «Ακριβώς όπως θυσιάστηκαν όταν οι εργοδότες τους βρίσκονταν στο χείλος του γκρεμού, αξίζουν συμβόλαια-ρεκόρ όταν οι εταιρείες αυτές έχουν κέρδη ρεκόρ. Αυτό είναι το δίκαιο». Το 2023 ήταν το έτος των συνδικάτων, καταλήγει ο Μπάιντεν. «Απέδειξαν αυτό που πάντα έλεγα: Η Wall Street δεν έχτισε την Αμερική. Η μεσαία τάξη έχτισε την Αμερική. Και τα συνδικάτα έχτισαν τη μεσαία τάξη».

Αμέσως μόλις βγήκε στο βήμα της διάσκεψης του Μονάχου η Γιούλια Ναβάλναγια, γράφει η Κάμαλα Χάρις για την χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα πολιτικού, «μάς κυρίευσε». Ήταν λίγες ώρες μόνο μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι σε φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, όπως αναφέρει. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται στο πώς η Ναβάλναγια συνεχίζει τον αγώνα του συζύγου της με θάρρος και μαχητικότητα. «Οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα της όπως και όσους αγωνίζονται για την ελευθερία και τη δημοκρατία», γράφει. Μεταξύ των 100 με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι ο Ελληνοκαναδός Σαμ Τσεμπέρις που εργάζεται εδώ και δεκαετίες για την καταπολέμηση της αστεγίας. «Ο Σαμ άκουσε τους ανθρώπους που βιώνουν την έλλειψη στέγης και διαπίστωσε ότι αυτό που πρώτα ήθελαν ήταν η ασφαλής και οικονομικά προσιτή στέγαση», γράφει το πορτρέτο του.

Honored to be included in the 2024 #TIME100 list. Grateful for the recognition and inspired to continue making a positive impact. https://t.co/Ik33LFtT9J pic.twitter.com/l3FSirmqRQ

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) April 17, 2024