Χάρβεϊ Γουάινστιν – δικαστήριο: Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία για την επανεξέταση της δίκης

Επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες της Νέας Υόρκης η πολύκροτη υπόθεση του παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν. Ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας είχε αναιρέσει μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα την καταδίκη του για βιασμό, που είχε εκδικαστεί το 2020, καθώς ισχυρίστηκε ότι η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από μία «άδικη δίκη», διότι είχαν ληφθεί υπόψιν μαρτυρίες και καταθέσεις γυναικών οι οποίες δεν σχετίζονταν με την υπόθεση. Σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters», o Γουάινστιν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, εχθές Τετάρτη, ενώπιον του δικαστή Κέρτις Φάρμπερ, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την καταδίκη του, που χαιρετίστηκε ως ορόσημο για το κίνημα #MeToo, στο πλαίσιο του οποίου γυναίκες κατηγόρησαν εκατοντάδες άνδρες στον χώρο της ψυχαγωγίας, των μέσων ενημέρωσης, της πολιτικής και σε άλλους τομείς για σεξουαλική κακοποίηση.

O 72χρονος Γουάινστιν εξέτιε ποινή κάθειρξης 23 ετών σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, εξαιτίας της εξέλιξης της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του. Ο 72χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο λίγο μετά την επιστροφή του στις φυλακές της πόλης, την Παρασκευή από μια φυλακή του βορρά. Είπε ότι ο Weinstein, ο οποίος έχει καρδιακά προβλήματα και διαβήτη, υποβαλλόταν σε απροσδιόριστες εξετάσεις λόγω προβλημάτων υγείας. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Άρθρουρ Αϊντάλα, ο Γουάινστιν θα παρευρεθεί στην ακρόαση παρά το γεγονός ότι έχει καρδιακά προβλήματα.

