Μέγκαν Μαρκλ – Χάρι νέα: Το φιλί στον πρίγκιπα μετά από αγώνα πόλο που κέρδισε

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με το παθιασμένο φιλί που αντάλλαξαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σε αγώνα έφιππου πόλο. Το ζευγάρι έκανε την εμφάνισή του στον φιλανθρωπικό αγώνα πόλο με άλογα που διοργανώθηκε στο Μαϊάμ, με τις κάμερες του Netflix να καταγράφουν κάθε λεπτό από την παραμονή τους εκεί, ενόψει του νέου τους πρότζεκτ στην πλατφόρμα. Ο δούκας του Σάσσεξ κέρδισε στην αναμέτρηση που είχε και το τρόπαιο, ανέλαβε να του το δώσει η σύζυγός του. Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί μπροστά στους φωτογράφους που περίμεναν, την ίδια ώρα που ένα τηλεοπτικό συνεργείο του Netflix κατέγραφε κάθε στιγμή για την επερχόμενη σειρά του ζευγαριού, που έχει σχέση με το συγκεκριμένο άθλημα.

Μαζί τους στα γυρίσματα εθεάθη η διάσημη τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς, κάτι το οποίο σημαίνει πως ίσως έχει κάποιο ρόλο στο νέο πρότζεκτ των Sussexes. Ο Χάρι φορούσε τη στολή του, λίγο πριν ανέβει στο άλογο για να παίξει πόλο, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε με ένα λευκό αέρινο φόρεμα. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί δύο νέων μη μυθοπλαστικών σειρών της δημοφιλούς πλατφόρμας που θα εστιάζουν στο lifestyle και το πόλο.

The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and Meghan Markle, made a chic arrival at the Royal Salute Polo Challenge in Wellington, Florida on Friday! 🐎 pic.twitter.com/xUo8zuDtMi

