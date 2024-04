Φεστιβάλ Καννών: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του φετινού διαγωνισμού

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το σινεφίλ κοινό έχει πολλούς λόγους να ανυπομονεί για τη φετινή διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου βρίσκεται και αυτό του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος παρουσιάζεται για τέταρτη φορά στη διοργάνωση και διεκδικεί ξανά τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία του «Kinds of Kindness.

Πολύ σημαντική είναι και η επιστροφή του Φράνσις Φορντ Κόπολα, του διπλοβραβευμένου από τη διοργάνωση, με τη νέα του ταινία «Megapolis», ενώ άλλα ονόματα που ξεχωρίζουν και αναμένεται να βρεθούν στη διοργάνωση είναι του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Τζορτζ Μίλερ, Άντρεα Άρνολντ και Πολ Σρέιντερ. Φέτος, θα δούμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Φεστιβάλ, την Ίρις Κνόμπλοχ, η οποία ανέφερε σχετικά με το Φεστιβάλ, «Η μαγεία της μεγάλης οθόνης είναι γεγονός. Εκεί είναι που οι ταινίες γράφουν ιστορία».

