Διαφήμιση για πατατάκια: Σόκαρε το ιταλικό κοινό προκλητική διαφήμιση

Την αντίδραση Καθολικών πιστών έχει προκαλέσει διαφήμιση για τσιπς πατάτας, η οποία προβλήθηκε στην Ιταλία από της εταιρεία «Amica Chips». Η διαφήμιση προβάλλει μία καλόγρια να τρώει πατατάκια μέσα σε ένα μοναστήρι, την ώρα της Θείας Κοινωνίας, κάτι που ονομάστηκε βλασφημία από τους Καθολικούς τηλεθεατές. Η διαφήμιση διαρκεί 30 δευτερόλεπτα και ξεκινάει δείχνοντας τις καλόγριες να προετοιμάζονται να λάβουν τη Θεία Κοινωνία υπό τον ήχο του Ave Maria. Μόλις η πρώτη λαμβάνει την κοινωνία από τον ιερέα ακούγεται ο ήχος ενός μασήματος και απορημένες οι καλόγριες και ο Ιερέας αναζητούν από που προήλθε. Στη γωνία της αίθουσας βλέπουν την Ηγουμένη να απολαμβάνει το σνακ της εταιρείας, καθισμένη σε μία καρέκλα.

Η διαφήμιση που προβλήθηκε στον αέρα του μεγαλύτερου ιταλικού τηλεοπτικού δικτύου, καθώς και σε πολλά ιδιωτικά κανάλια προκάλεσε τις οργισμένες αντιδράσεις του Καθολικού κοινού, το οποίο και ζήτησε να κατέβει άμεσα. Η οργάνωση Aiart που αποτελείται από τηλεθεατές πιστούς στην Καθολική θρησκεία κατηγόρησε την εταιρεία ότι επέλεξε τη βλασφημία προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της οργάνωσης, Τζιοβάνι Μπάντζιο, η διαφήμιση «προσβάλλει την ευαισθησία εκατομμυρίων Καθολικών», ενώ την αποκάλεσε «προκλητική», καθώς «μιμείται επιφανειακά τη σύγκριση μεταξύ του τσιπς πατάτας και της Θείας Κοινωνίας». Επίσης, η Καθολική εφημερίδα Avvenire άσκησε κριτική στην ίδια διαφήμιση, γράφοντας σε άρθρο της πως «Ο Χριστός μετατράπηκε σε τσιπς πατάτας. Περιθωριοποιημένος και συκοφαντημένος όπως πριν δύο χιλιάδες χρόνια».

Offesa a Eucaristia e suore. Cosa non si fa per vendere le patatine https://t.co/mKk2Ri2ur6

Lo spot di #amicachips? Niente di nuovo, solo il refrain di provocazioni trite e ritrite, in cui si pensa che vendere faccia rima con offendere pic.twitter.com/rAFWrBebgB

— (@Avvenire_Nei) April 9, 2024